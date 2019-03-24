Политика

Генсек МИРЭС назвал преимущества «Северного потока — 2» для ЕвропыФАН 05:12

Газопровод «Северный поток — 2», который пройдет через Балтийское море от России до Германии, может стать хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, сказал генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
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Генсек МИРЭС назвал преимущества «Северного потока — 2» для Европы

ФАН05:12

В Мировом энергетическом совете раскрыли «судьбу» «Северного потока - 2»

Российский Диалог06:37

Названы преимущества «Северного потока - 2» для Европы

Утро.ru05:31

Эксперт оценил значение «Северного потока - 2» для Европы

Слово и Дело10:13

Эксперт назвал плюсы проекта «Северный поток — 2» для Европы

РИА Новости03:51

Европе объяснили плюсы «Северного потока – 2»

Взгляд.ру03:30
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Шоу-бизнес

Панин объяснил свои слова о ненависти к России

Обновлено в 07:43
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Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям

Подготовка президента России Владимира Путина к публичным мероприятиям заключается в проработке материалов по линии ведомств, встречах с главами министерств и ознакомлении с внешними и внутренним делами страны.
Обновлено в 08:45
Политика

Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой

Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.
Обновлено в 08:50
Происшествия

При столкновении двух маршруток в Петербурге пострадали 11 человек

Обновлено в 04:02
Политика

В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Общество

Синоптики назвали сроки последнего «рецидива зимы» в Москве

Сырая и холодная погода с температурой воздуха не выше плюс 5 градусов продержится в Москве до следующих выходных.
Обновлено в 03:51
Спорт

Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира

Обновлено в 09:44
Экономика

Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Политика

Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену

Отмечается, что подростки избили мужчину. После этого они затащили его жену в заброшенное здание и надругались над ней.
Обновлено в 03:38
Транспорт

Власти Москвы отказались от идеи строительства новой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Калининскую и Солнцевскую линии Московского метрополитена не будут объединять в одну ветку, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в жилом доме в Киеве

Обновлено в 10:17
Общество

Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске

Обновлено в 02:18
Спорт

Владимир Драчев: «Предложил Бергеру стать тренером сборной по технике»

Возможны варианты добавки в тренерский состав — усилить специалистами по стрельбе, по технике, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 08:45
Спорт

Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.
Обновлено в 09:08
Происшествия

После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла драка

После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла массовая драка. Видео появилось в социальных сетях.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у российских границ

Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Житель Ботсваны протаранил свой дом на самолете после ссоры с женой

Житель Ботсваны протаранил свой дом на частном самолете, намереваясь убить жену после ссоры, сообщает портал Eyewitness News.
Обновлено в 08:33
Общество

МЧС по Башкирии предупреждает о сильном ветре

Ожидаются неблагоприятные погодные явления. В понедельник, 25 марта, в Башкирии прогнозируется ухудшение погоды.
Обновлено в 07:19
Авто

Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к весне

Следует помнить, что многие работы по подготовке транспортного средства к весне и лету можно выполнить самостоятельно, но по некоторым моментам нужна помощь эксперта.
Обновлено вчера в 11:38
Музыка

Дьявол или Мадонна? Кого любил Александр Серов

В конце 80-х — начале 90-х не было, наверное, места в стране, где не звучало бы про «твой печальный силуэт, Мадонна» или про то, что «я люблю тебя до слёз».
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Политика

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Историческом музее посетители самовольно повесили лишнюю картину

Лишний экспонат заметили две 16-летние посетительницы. Они делали фото и видео на выставке и случайно сняли странный инцидент.
Обновлено в 10:40
Культура

Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками

Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Обновлено вчера в 10:15
Общество

Пользователи соцсетей поделились снимками ледохода в Петербурге

Обновлено в 10:40
Происшествия

После нападения на две деревни в Мали погибли 134 человека

Не менее 134 пастухов народа фулани погибли при вооруженном нападении на две деревни в центральном Мали.
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой винит первого мужа артистки

Из-за Дмитрия Ланского Юля подорвала здоровье Друзья и близкие стали героями программы "Привет, Андрей !", посвященной Юлии Началовой.
Обновлено в 05:35
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