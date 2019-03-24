Политика
Генсек МИРЭС назвал преимущества «Северного потока — 2» для ЕвропыФАН 05:12
Газопровод «Северный поток — 2», который пройдет через Балтийское море от России до Германии, может стать хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, сказал генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
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Шоу-бизнес
Панин объяснил свои слова о ненависти к России
Обновлено в 07:43
Политика
Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям
Подготовка президента России Владимира Путина к публичным мероприятиям заключается в проработке материалов по линии ведомств, встречах с главами министерств и ознакомлении с внешними и внутренним делами страны.
Обновлено в 08:45
Политика
Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой
Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.
Обновлено в 08:50
Политика
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Общество
Синоптики назвали сроки последнего «рецидива зимы» в Москве
Сырая и холодная погода с температурой воздуха не выше плюс 5 градусов продержится в Москве до следующих выходных.
Обновлено в 03:51
Спорт
Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира
Обновлено в 09:44
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Политика
Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену
Отмечается, что подростки избили мужчину. После этого они затащили его жену в заброшенное здание и надругались над ней.
Обновлено в 03:38
Транспорт
Власти Москвы отказались от идеи строительства новой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Калининскую и Солнцевскую линии Московского метрополитена не будут объединять в одну ветку, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в жилом доме в Киеве
Обновлено в 10:17
Общество
Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске
Обновлено в 02:18
Спорт
Владимир Драчев: «Предложил Бергеру стать тренером сборной по технике»
Возможны варианты добавки в тренерский состав — усилить специалистами по стрельбе, по технике, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 08:45
Спорт
Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.
Обновлено в 09:08
Происшествия
После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла драка
После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла массовая драка. Видео появилось в социальных сетях.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у российских границ
Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Житель Ботсваны протаранил свой дом на самолете после ссоры с женой
Житель Ботсваны протаранил свой дом на частном самолете, намереваясь убить жену после ссоры, сообщает портал Eyewitness News.
Обновлено в 08:33
Общество
МЧС по Башкирии предупреждает о сильном ветре
Ожидаются неблагоприятные погодные явления. В понедельник, 25 марта, в Башкирии прогнозируется ухудшение погоды.
Обновлено в 07:19
Авто
Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к весне
Следует помнить, что многие работы по подготовке транспортного средства к весне и лету можно выполнить самостоятельно, но по некоторым моментам нужна помощь эксперта.
Обновлено вчера в 11:38
Музыка
Дьявол или Мадонна? Кого любил Александр Серов
В конце 80-х — начале 90-х не было, наверное, места в стране, где не звучало бы про «твой печальный силуэт, Мадонна» или про то, что «я люблю тебя до слёз».
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Историческом музее посетители самовольно повесили лишнюю картину
Лишний экспонат заметили две 16-летние посетительницы. Они делали фото и видео на выставке и случайно сняли странный инцидент.
Обновлено в 10:40
Культура
Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками
Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
После нападения на две деревни в Мали погибли 134 человека
Не менее 134 пастухов народа фулани погибли при вооруженном нападении на две деревни в центральном Мали.
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой винит первого мужа артистки
Из-за Дмитрия Ланского Юля подорвала здоровье Друзья и близкие стали героями программы "Привет, Андрей !", посвященной Юлии Началовой.
Обновлено в 05:35