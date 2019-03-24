Политика

Генсек МИРЭС назвал преимущества «Северного потока — 2» для ЕвропыФАН 05:12

Газопровод «Северный поток — 2», который пройдет через Балтийское море от России до Германии, может стать хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, сказал генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
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В Мировом энергетическом совете раскрыли «судьбу» «Северного потока - 2»

Российский Диалог06:37

Названы преимущества «Северного потока - 2» для Европы

Утро.ru05:31

Эксперт назвал плюсы проекта «Северный поток — 2» для Европы

РИА Новости03:51

Генсек МИРЭС назвал преимущества «Северного потока — 2» для Европы

ФАН05:12

Европе объяснили плюсы «Северного потока – 2»

Взгляд.ру03:30
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Транспорт

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Обновлено в 06:48
Общество

В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов

Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой по группе

Участница знаменитой британской группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой Джери Холливэлл.
Обновлено вчера в 23:06
Спорт

Россия отобралась на командный ЧМ по фигурному катанию

Сборная России квалифицировалась на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Музыка

Тенор Сафина высоко оценил шансы Лазарева на победу в Евровидении

Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Появилось видео реакции российских Су-27 на бомбардировщик США

В сети появилась видеозапись, как российские истребители Су-27 отреагировали на появление в небе над Балтийским морем американского стратегического бомбардировщика B-52.
Обновлено 21 марта в 12:41
Политика

Помпео не считает ситуации с Голанами и Крымом одинаковыми

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что готовящееся признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами не противоречит ситуации с введением санкций против РФ из-за присоединения Крыма.
Обновлено вчера в 14:18
Футбол

Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом

Обновлено в 07:36
Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Хоккей

Хоккеист Кузнецов ответил на оскорбление канадского эксперта

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов счел ненужным вступать в перепалку с 85-летним канадским хоккейным экспертом Доном Черри, оскорбившим россиянина за его празднование гола в матче с "Тампа-Бэй" (4:5 ОТ).
Обновлено в 07:45
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Казани нашли и осудили 32-го организатора «похода на кремль »

Обновлено в 05:26
Спорт

Чемпионкой мира по фигурному катанию стала Алина Загитова

Алина Загитова стала чемпионкой по фигурному катанию 2019 года.
Обновлено 22 марта в 09:41
Происшествия

Две маршрутки столкнулись под Петербургом

Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Обновлено вчера в 14:55
Политика

В ЛНР заявили, что миссия ОБСЕ не подтверждает открытие КПП «Золотое»

Обновлено в 06:13
Политика

Песков рассказал, когда Назарбаев уведомил Путина об отставке

Сложивший полномочия президента Казахстана Нурсултан Назарбаев уведомил российского лидера Владимира Путина об уходе с поста за несколько часов до публичного выступления.
Обновлено в 07:45
Политика

Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины

Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» несет стране только вред.
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие

Мотострелки и танкисты ЗВО получили награды

Второе место в состязании среди танковых экипажей заняли военнослужащие Краснознаменной общевойсковой армии из Ленинградской области, третье — у танкистов Балтийского флота.
Обновлено в 05:45
Политика

Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча

Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Политика

Постпредство РФ при НАТО: Запад не усвоил уроков трагедии в Югославии

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трагедия в Югославии совпала с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне.
Обновлено в 05:32
Культура

Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками

Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
Политика

ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»

Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Здоровье

Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета

Обновлено в 07:01
Авто

Москвич‑402 — что наши инженеры срисовали у Опеля

Московская баллада Москвичи семейств 402, 407 и 403 относятся к числу самых оригинальных и самобытных автомобилей Советского Союза.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
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Северный поток
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