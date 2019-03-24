Политика
Генсек МИРЭС назвал преимущества «Северного потока — 2» для ЕвропыФАН 05:12
Газопровод «Северный поток — 2», который пройдет через Балтийское море от России до Германии, может стать хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, сказал генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
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Общество
В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов
Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой по группе
Участница знаменитой британской группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой Джери Холливэлл.
Обновлено вчера в 23:06
Спорт
Россия отобралась на командный ЧМ по фигурному катанию
Сборная России квалифицировалась на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие
Появилось видео реакции российских Су-27 на бомбардировщик США
В сети появилась видеозапись, как российские истребители Су-27 отреагировали на появление в небе над Балтийским морем американского стратегического бомбардировщика B-52.
Обновлено 21 марта в 12:41
Политика
Помпео не считает ситуации с Голанами и Крымом одинаковыми
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что готовящееся признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами не противоречит ситуации с введением санкций против РФ из-за присоединения Крыма.
Обновлено вчера в 14:18
Футбол
Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом
Обновлено в 07:36
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Хоккей
Хоккеист Кузнецов ответил на оскорбление канадского эксперта
Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов счел ненужным вступать в перепалку с 85-летним канадским хоккейным экспертом Доном Черри, оскорбившим россиянина за его празднование гола в матче с "Тампа-Бэй" (4:5 ОТ).
Обновлено в 07:45
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Спорт
Чемпионкой мира по фигурному катанию стала Алина Загитова
Алина Загитова стала чемпионкой по фигурному катанию 2019 года.
Обновлено 22 марта в 09:41
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Песков рассказал, когда Назарбаев уведомил Путина об отставке
Сложивший полномочия президента Казахстана Нурсултан Назарбаев уведомил российского лидера Владимира Путина об уходе с поста за несколько часов до публичного выступления.
Обновлено в 07:45
Политика
Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» несет стране только вред.
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие
Мотострелки и танкисты ЗВО получили награды
Второе место в состязании среди танковых экипажей заняли военнослужащие Краснознаменной общевойсковой армии из Ленинградской области, третье — у танкистов Балтийского флота.
Обновлено в 05:45
Политика
Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча
Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Постпредство РФ при НАТО: Запад не усвоил уроков трагедии в Югославии
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трагедия в Югославии совпала с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне.
Обновлено в 05:32
Культура
Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками
Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
Политика
ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»
Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Здоровье
Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Авто
Москвич‑402 — что наши инженеры срисовали у Опеля
Московская баллада Москвичи семейств 402, 407 и 403 относятся к числу самых оригинальных и самобытных автомобилей Советского Союза.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53