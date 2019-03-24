Политика
Генсек МИРЭС назвал преимущества «Северного потока — 2» для ЕвропыФАН 05:12
Газопровод «Северный поток — 2», который пройдет через Балтийское море от России до Германии, может стать хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, сказал генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
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Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия
Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером
Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Политика
Во Франции посла уволили из-за сексуальных домогательств
Французское правительство лишило полномочий посла Вануату, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 04:47
Политика
В Венесуэле заявили о краже оппозицией более $30 млрд
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что за последние два месяца более $30 млрд было похищено у Боливарианской Республики.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Экс-глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО
Бомбардировки Югославии силами НАТО 1999 года были неизбежны, так как Североатлантический альянс планировал расширяться в сторону России, заявил Живадин Йованович, в 1998-2000 годах занимавший пост министра иностранных дел Союзной республики Югославии (СРЮ).
Обновлено в 04:30
Хоккей
Канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова
Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри оскорбил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за его «птичку» — празднование гола в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ).
Обновлено в 06:08
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным
Актер Станислав Садальский назвал шоумена Максима Галкина бездарным и добавил, что Галкин ведет на телевидении такие же бездарные шоу, сообщает в воскресенье Газета.ru.
Обновлено в 05:27
Спорт
Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе
Обновлено в 04:43
Авто
Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина
По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Общество
Группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта
Группа The Prodigy пригласила поклонников на похороны Кита Флинта, который умер в начале марта в возрасте 49 лет.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Правозащитники подали иск против Минюста США из-за доклада Мюллера
Американский научно-исследовательский Центр обработки электронной конфиденциальной информации (Electronic Privacy Information Center, EPIC) в пятницу, 22 марта, подал иск против Минюста США в связи с тем, что ведомство не стало публиковать полученный им от спецпрокурора Роберта Мюллера доклад по «российскому делу».
Обновлено вчера в 16:56
Спорт
Йохауг призналась, что не хотела сшибать Непряеву
Обновлено в 03:25
Происшествия
Торговые центры Петербурга «заминировали» звонками с Украины
Торговые центры Петербурга 23 марта «заминировали» звонками с Украины.
Обновлено в 03:02
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников
На второй строке находится Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник можно приобрести по цене от 2 379 000 рублей.
Обновлено в 02:56
Футбол
Мельгарехо получил мышечную травму в сборной Парагвая
Перед игрой Мельгарехо получил мышечную травму правого бедра. 28-летний полузащитник сегодня вернётся в расположение «Спартака».
Обновлено в 05:02
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
Гаджеты
Что раздражает пользователей смартфонов
Производители разрабатывают и запускают в производство, а затем и в продажу смартфоны, у которых есть явные недостатки.
Обновлено в 00:58
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на индонезийском острове Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено вчера в 22:02
Экономика
Китай предоставил Шри-Ланке кредит в миллиард долларов
КНР представлял посол Китая в Шри-Ланке Чэн Сюэюань.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
В Петро-Славянке пятеро в шарфах ограбили пункт приёма цветмета
В воскресенье, 24 марта, стало известно, что накануне в посёлке Петро-Славянка ограбили пункт по приёму цветных металлов.
Обновлено в 03:42
Политика
Около 2,5 тысяч человек вышли в Москве на митинг КПРФ
Акция в защиту социально-экономических прав граждан на проспекте Академика Сахарова собрала 2,5 тысяч участников.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
Семак объяснил роль Заболотного в «Зените»
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Петербурга Сергей Семак рассказал, чего не хватает российскому нападающему команды Антону Заболотному для того, чтобы начать забивать голы.
Обновлено вчера в 14:45
Баскетбол
«Голден Стэйт» потерпел самое крупное домашнее поражение за 12 лет
Сезон-2006/07 «Голден Стэйт» закончил на 8-м месте в Западной конференции с соотношением побед и поражений 42-40.
Обновлено в 02:29