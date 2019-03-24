Политика

Генсек МИРЭС назвал преимущества «Северного потока — 2» для ЕвропыФАН 05:12

Газопровод «Северный поток — 2», который пройдет через Балтийское море от России до Германии, может стать хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, сказал генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
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Названы преимущества «Северного потока - 2» для Европы

Утро.ru05:31

Европе объяснили плюсы «Северного потока – 2»

Взгляд.ру03:30

Эксперт назвал плюсы проекта «Северный поток — 2» для Европы

РИА Новости03:51

Генсек МИРЭС назвал преимущества «Северного потока — 2» для Европы

ФАН05:12
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Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

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Происшествия

Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером

Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Политика

Во Франции посла уволили из-за сексуальных домогательств

Французское правительство лишило полномочий посла Вануату, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 04:47
Политика

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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что за последние два месяца более $30 млрд было похищено у Боливарианской Республики.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
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Армия и оружие

Экс-глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО

Бомбардировки Югославии силами НАТО 1999 года были неизбежны, так как Североатлантический альянс планировал расширяться в сторону России, заявил Живадин Йованович, в 1998-2000 годах занимавший пост министра иностранных дел Союзной республики Югославии (СРЮ).
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Хоккей

Канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова

Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри оскорбил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за его «птичку» — празднование гола в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ).
Обновлено в 06:08
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Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи

Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным

Актер Станислав Садальский назвал шоумена Максима Галкина бездарным и добавил, что Галкин ведет на телевидении такие же бездарные шоу, сообщает в воскресенье Газета.ru.
Обновлено в 05:27
Спорт

Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе

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По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
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Общество

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Группа The Prodigy пригласила поклонников на похороны Кита Флинта, который умер в начале марта в возрасте 49 лет.
Обновлено вчера в 23:34
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Правозащитники подали иск против Минюста США из-за доклада Мюллера

Американский научно-исследовательский Центр обработки электронной конфиденциальной информации (Electronic Privacy Information Center, EPIC) в пятницу, 22 марта, подал иск против Минюста США в связи с тем, что ведомство не стало публиковать полученный им от спецпрокурора Роберта Мюллера доклад по «российскому делу».
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Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

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За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на индонезийском острове Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS).
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