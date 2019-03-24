Политика
Генсек МИРЭС назвал преимущества «Северного потока — 2» для ЕвропыФАН 05:12
Газопровод «Северный поток — 2», который пройдет через Балтийское море от России до Германии, может стать хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, сказал генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
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Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
Обновлено в 13:15
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Здоровье
Сердечная помощь: дефибрилляторы могут появиться в общественных местах
В середине марта Госдума в первом чтении приняла поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» в части оказания первой помощи с использованием автоматических наружных дефибрилляторов.
Обновлено в 18:34
Происшествия
Лайнер Viking Sky прибыл в порт
Норвежский круизный лайнер Viking Sky с отказавшим в море двигателем прибыл в порт города Молде, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телевидения.
Обновлено в 11:41
Футбол
Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело по продаже незаконного кислорода
Возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам, содержащим признаки преступления по статье «незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере».
Обновлено в 20:42
Музыка
На похороны Кита Флинта группа The Prodigy пригласила фанатов
Обновлено в 05:22
Наука
Назван неожиданный способ увеличить продолжительность жизни
Обновлено в 21:20
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 20:17
Политика
Трамп не собирается начинать расследование в отношении демократов
Президент США Дональд Трамп на намерен начинать расследование в отношении демократов. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Обновлено в 20:56
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Обновлено в 17:32
Общество
400 лет рабства: в мире вспоминают о миллионах жертв трансатлантической торговли
Трансатлантическая работорговля, продолжавшаяся 400 лет, стала самым массовым в истории человечества насильственным перемещением людей на большое расстояние.
Обновлено в 18:12
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Голанах и Крыме
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с РФ.
Обновлено в 07:44
Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Политика
В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено в 20:47
Политика
Принц Чарльз прибыл с историческим визитом на Кубу
Принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой прибыли с историческим визитом на Кубу в рамках тура по странам Карибского бассейна.
Обновлено в 19:12
Футбол
Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче отбора ЧЕ-2020
Сборная Германии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:52
Музыка
Стас Михайлов покорил женщин во Владивостоке
Обновлено в 21:11
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Происшествия
На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Общество
В СК заявили, что сбор средств на скульптуру архангела Михаила идет на добровольной основе
Сбор средств на возведение скульптуры архангела Михаила возле главного здания Следственного комитета в Техническом переулке Москве происходит на добровольной основе по инициативе организации ветеранов следствия.
Обновлено в 16:19
Происшествия
В Сочи на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с двумя детьми
В Сочи 26-летний водитель на иномарке сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе.
Обновлено в 16:26
Общество
Проектировщик показал Sakh.com фото «Аква Сити» и рассказал об объекте
Скоро водно-оздоровительный комплекс "Аква Сити" начнет подготовку к приему первых посетителей.
Обновлено в 21:22
Авто
Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России
Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Игры
Хидео Кодзима: производство Death Stranding достигло «решающего этапа»
По словам Кодзимы, производство игры находится на «решающем этапе».
Обновлено в 06:37