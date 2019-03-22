Политика

Генсек ЛАГ заявил о поддержке права Сирии на Голанские высотыRT на русском 21 марта в 18:13

Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что организация поддерживает право Сирии на Голанские высоты. «Лига арабских государств всецело поддерживает сирийское право на свою оккупированную территорию», — цитирует РИА Новости Гейта.
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Лига арабских государств поддержала Сирию в вопросе о Голанских высотах

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Посол Бахрейна высказал позицию страны по возвращению Сирии в ЛАГ

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Генсек ЛАГ заявил о поддержке права Сирии на Голаны

Экономика сегодня21 марта в 19:18
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В ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко

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В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

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В Новосибирске прошел митинг против новых законов и реформ

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В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 09:45
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

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Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем

«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
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Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в телеэфире заявил, что православная церковь осуждает операции по перемене пола, особенно когда дело касается подростков.
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Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

В Сирии испытывают новую российскую ракету «изделие 305»

На сирийском фронте испытывают авиационную управляемую ракету, предназначенную для модифицированного "Ночного охотника".
Обновлено в 03:30
Общество

Арбитражный суд вынес решение о сносе торгового комплекса «Зеленопарк»

Обновлено в 09:06
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
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Сиденье унитаза поможет обнаружить застойную сердечную недостаточность

Система мониторинга сердечно-сосудистой системы на основе унитаза, созданная командой исследователей Рочестерского технологического института, направлена на снижение частоты госпитализации пациентов с застойной сердечной недостаточностью.
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Футбол

Жиго полностью отыграл двусторонку на тренировке «Спартака»

Обновлено в 08:42
Игры

Компьютер остается приоритетной игровой платформой

В опросе UBM приняло участие 4 тыс. разработчиков, и как оказалось, за год наибольший интерес вырос к платформе Nintendo Switch.
Обновлено в 09:38
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Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»

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«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме

Актер Сергей Безруков призвал протестующих против храма Святой Екатерины задуматься о своей душе и назвал несогласных со строительством «спятившими».
Обновлено в 09:37
Политика

Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву

Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Общество

В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя

Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта

В ряде французских городов 23 марта планируется очередная акция «желтых жилетов», сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России на своей странице в Twitter.
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Требующие нового референдума по Brexit британцы заполонили Лондон

Обновлено в 09:10
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
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Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест

Российская фигуристка Алина Загитова, заполучив золото чемпионата мира в Японии, подверглась тщательной проверке на допинг, передает ТАСС.
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В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта

Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.
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Употребление перца чили способствует продлению жизни

Люди, употребляющие перец чили, повышают свои шансы на продление жизни, - согласно данным проведенного исследования, они живут на 12-14% дольше по сравнению с теми, кто не любит и не ест острую пищу.
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Казахстанский журналист вывел из себя Черчесова

На пресс-конференции перед матчем второго тура квалификации Евро-2020 Казахстан-Россия Станислав Черчесов был атакован вопросами от журналиста из Казахстана.
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Главный дизайнер Apple назвал причину популярности AirPods

Главный дизайнер корпорации Apple Джонни Айв назвал причину, по которой беспроводные наушники AirPods оказались настолько успешными.
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По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
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Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
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Армия и оружие

«Русские витязи» прибыли на авиасалон в Малайзию

Авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи" прибыла в Малайзию для участия в международном авиасалоне LIMA-2019, который с 26 марта будет проходить на острове Лангкави.
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Голанские высоты
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