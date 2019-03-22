Политика
Генсек ЛАГ заявил о поддержке права Сирии на Голанские высотыRT на русском 21 марта в 18:13
Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что организация поддерживает право Сирии на Голанские высоты. «Лига арабских государств всецело поддерживает сирийское право на свою оккупированную территорию», — цитирует РИА Новости Гейта.
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Генсек: ЛАГ полностью поддерживает право Сирии на Голанские высоты
Московский Комсомолец21 марта в 18:42
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