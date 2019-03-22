Политика

Трамп объяснил свое решение признать Голанские высоты израильскимиРЕН ТВ вчера в 06:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что долго думал о признании Голанских высот территорией Израиля. "Я думал о том, чтобы сделать это, долгое время, это было тяжелым решением для всех президентов США, ни один президент не сделал этого", — подчеркнул Трамп.
Читать в источнике
Дональд Трамп
Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс 21 марта в 13:05
с чего всё началось
"Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности", - написал
 Трамп в четверг в своем твиттере.
Интерфакс21 марта в 13:05

Подробнее о событии

Что изменит решение Трампа признать Голанские высоты израильскими

РБКвчера в 11:53

Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля

Газета.Ruвчера в 14:54

Решение Трампа по Голанским высотам не изменило позицию ЕС по этому вопросу

Говорит Москвавчера в 10:44

США навредят себе и Израилю решением по Голанским высотам, считают в Сирии

РИА Новостивчера в 15:55

Что известно о ситуации вокруг статуса Голанских высот

ТАССвчера в 09:15

МИД России назвал пренебрежительным заявление Трампа по Голанским высотам

RT на русскомвчера в 09:24

Трамп показал – ЕС и Лига арабских государств не значат ничего – Делягин

REGNUMвчера в 11:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Обновлено в 00:02
Путешествия

Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане

Обновлено в 05:41
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Обновлено в 09:27
Общество

Ученые рассказали, как защитить ребенка от опасной аллергии

По словам неонатолога и нутрициолога, доктора Фрэнка Грира из Висконсинского университета в Мадисоне, текущие рекомендации педиатров опровергают предыдущие, согласно которым родителям советовали избегать аллергенных продуктов в рационе детей минимум до года, а то и двух лет.
Обновлено в 09:25
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

Попавших в мазут белых лебедей спасли в Санкт-Петербурге

Обновлено в 14:42
Общество

Папа Римский принял отставку причастного к делу о педофилии кардинала

Папа Римский Франциск принял отставку кардинала Рикардо Эссати Андрелло, являющегося фигурантом расследования о сокрытии случаев педофилии среди священников, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ

Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Общество

В пансионе Минобороны в Петербурге хотят учиться более тысячи девушек

В петербургский филиал пансиона для воспитанниц Министерства обороны, открытие которого запланировано на 1 сентября текущего года, еще до официального старта приема документов поступило более тысячи заявок.
Обновлено в 12:24
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

В результате атаки на деревню в Мали были убиты 110 человек.
Обновлено в 13:28
Политика

Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма

Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине, заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Спорт

Сборная России опротестовала действия норвежской лыжницы Йохауг

Сборная России по лыжным гонкам подала протест на действия норвежской лыжницы Терезы Йохауг во время гонки с общего старта в программе этапа Кубка мира.
Обновлено в 14:02
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Обновлено в 12:57
Спорт

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене

В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой

Поклонники 35-летней Виктории Лопыревой уверены, что красота ей досталась по наследству от мамы.
Обновлено в 12:59
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Футбол

«Аустрия» разгромила «Зенит» в контрольном матче

Петербургский "Зенит" потерпел разгромное поражение от венской "Аустрии" в контрольном матче. "Сине-бело-голубые" уступили со счетом 0:3.
Обновлено в 13:49
Футбол

Суд вновь обязал Тарасова выплатить экс-жене более 7 млн рублей

Обновлено в 13:06
Общество

Глава ФБК Алексей Навальный жалуется на постоянную слежку

Обновлено в 08:00
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Здоровье

Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми

В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.
Обновлено в 08:46
Политика

В Киеве завершился митинг националистов

Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Политика

WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии

Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Обновлено в 14:40
Политика

Матвиенко дала совет тем, кто хочет поругать власть

Ранее законы о запрете фейковых новостей и неуважительного отношения к обществу, власти и госсимволам в Интернете раскритиковали в Совете по правам человека при президенте РФ.
Обновлено в 13:02
Происшествия

В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия

В квартире в центре Москвы сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли арсенал огнестрельного оружия.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен

Обновлено в 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Голанские высоты
Спорная территория на Ближнем Востоке. Большая её часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории. С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное