Трамп объяснил свое решение признать Голанские высоты израильскимиРЕН ТВ вчера в 06:25

с чего всё началось

Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что долго думал о признании Голанских высот территорией Израиля. "Я думал о том, чтобы сделать это, долгое время, это было тяжелым решением для всех президентов США, ни один президент не сделал этого", — подчеркнул Трамп.

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