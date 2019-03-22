ООН: статус Голанских высот остается неизменнымВести.Ru 13:05

Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности.

Ранее представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что Европа не считает Голанские высоты частью Израиля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.

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