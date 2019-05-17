Футбол
Генсек АФФА: «Мхитаряну гарантирована безопасность в Баку»Sports.ru вчера в 23:37
Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов заверил, что армянскому полузащитнику «Арсенала» Генриху Мхитаряну не будет грозить опасность, если он отправится в Баку на финальный матч Лиги Европы против «Челси».
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АФФ Азербайджана гарантирует безопасность Мхитаряну во время финала Лиги Европы
Чемпионатвчера в 17:36
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