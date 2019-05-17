Генсек АФФА: «Мхитаряну гарантирована безопасность в Баку»Sports.ru вчера в 23:37

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов заверил, что армянскому полузащитнику «Арсенала» Генриху Мхитаряну не будет грозить опасность, если он отправится в Баку на финальный матч Лиги Европы против «Челси».

Политика Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.

Политика Порошенко уволил экс-генсека НАТО Расмуссена с поста своего советника Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.

Происшествия В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.

Политика Зеленский намерен распустить Верховную Раду Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен распустить Верховную Раду.

Общество Россия вошла в пятерку самых упоминаемых стран из-за Евровидения Ранее стало известно о том, что видео на песню Scream в исполнении Сергея Лазарева вошло в пятерку самых просматриваемых среди клипов участников смотра «Евровидения».

Футбол Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточки Французский арбитр Йоан Рунсар, работавший на матче лиги 2 между "Метцем" и "Брестом" (1:0), необычным образом завершил карьеру.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Футбол Футболист «Славии» Соучек может стать игроком московского «Спартака» Полузащитник чешского футбольного клуба "Славия" Томаш Соучек может перейти в московский "Спартак".

Происшествия Мать в Забайкалье облила 1,5-годовалую девочку кипятком В Забайкалье расследуют уголовное дело по факту гибели полуторагодовалой девочки, которую мать облила кипятком.

Политика России возвращают право голоса в ПАСЕ Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян и Канье Уэст раскрыли имя своего четвертого ребенка Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.

Политика Курц отправит в отставку вице-канцлера после скандального видео Канцлер Австрии Себастьян Курц исключил возможность продолжения работы с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе в коалиционном правительстве после скандала с видеозаписью с участием последнего, сообщает агентство APA.

Политика Российские соотечественники хотят создать «округ дальнего зарубежья» Соотечественники предлагают создать должность депутата, который бы представлял их интересы, сообщил журналистам председатель Регионального совета соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Лобков по итогам региональной конференции российских соотечественников, прошедшей в Аргентине.

Здоровье Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.

Происшествия Юлия Скрипаль готовит заявление Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.

Шоу-бизнес Жена прервала молчание после известия о болезни Газманова Супруга Олега Газманова обратила внимание, что после провокационного выпуска СМИ все чаще стали делиться скандальными подробностями личной жизни артиста.