Футбол
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в БакуКоммерсантъ вчера в 15:16
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
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УЕФА: несмотря на приложенные усилия, мы уважаем решение Мхитаряна и «Арсенала»
Чемпионатвчера в 16:42
Реакция игроков «Арсенала» на решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал Лиги Европы. Видео
Sport24.ruвчера в 13:55
В Азербайджане разочарованы решением «Арсенала» не брать Мхитаряна на финал ЛЕ
Советский спортвчера в 11:49
Игроки «Арсенала» поприветствовали аплодисментами решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал ЛЕ
Спорт-Экспрессвчера в 13:52
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
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Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения
В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Планировавшие теракт боевики ликвидированы под Владимиром
Двое боевиков, готовивших теракт на территории России, ликвидированы в городе Кольчугино, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
США показали фото перехвата российских Ту-95 у Аляски
Обновлено вчера в 14:27
Политика
NYT: США могут включить в черный список китайскую компанию Hikvision
Позже стало известно, что американский Минторг принял решение внести китайскую компанию Huawei и связанных с ней юридических лиц в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу с 17 мая.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
В нацпарке «Земля леопарда» спустя полгода сняли противопожарный режим
Противопожарный режим, введенный с 1 ноября 2018 года на территории нацпарка "Земля леопарда" в Приморье из-за сложно пожароопасной обстановки, отменили, сообщает учреждение.
Обновлено вчера в 22:01
Хоккей
Реакция шведских СМИ на разгром от России: «Шансы на успех далеко не так велики, как представлялось прежде»
Шведское издание Ekuriren после поражения сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7) отметило, что у шведской команды теперь меньше шансов на победу в турнире.
Обновлено вчера в 21:10
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено вчера в 08:30
Здоровье
Шестерых пациентов доставили в больницу с инсультами за 4 часа в Магадане
В течение 4 часов накануне в областную больницу поступили шесть пациентов с инсультами.
Обновлено вчера в 23:15
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
В Индонезии идут задержания организаторов беспорядков в Джакарте
Официальный представитель правоохранительных органов Индонезии сообщил, что силовиками задержаны более 20 подозреваемых в организации произошедших накануне в центре Джакарты беспорядков.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Названа причина остановки поездов метро в Москве
Обновлено вчера в 14:04
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 10:39
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 20:35
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено вчера в 01:22
Футбол
«Мещеряков: Локомотив» становится большой командой
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от встречи с «Уралом» в финале Кубка России.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»
Обновлено вчера в 15:01
Политика
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Как говорится в ответе ОАК, информация о принятом решении переноса производства Су-34 из Новосибирска не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
Космос
На космодром Восточный доставили спутник «Метеор-М» №2-2
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
Слуцкий: раздевалка «Витесса» похожа на больницу во время войны
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Гронингеном» (3:1), благодаря которой его клуб вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой
Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
МВД предлагает изымать машины у пьяных водителей
"В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения", — пояснили в пресс-службе МВД.
Обновлено 20 мая в 13:27
Политика
«Софизм имбецила» — в КНДР прокомментировали высказывания Байдена
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обрушилось с критикой на американского политика Джо Байдена после его высказываний о высшем руководстве КНДР в ходе своей предвыборной кампании.
Обновлено вчера в 20:55
Спорт
«Ростов-Дон» выиграл чемпионат России
Обновлено вчера в 13:37
Наука
Эксперты связали колебания веса у пожилых людей с развитием болезней
Особенно негативно сказываются колебания в весе на здоровье пожилых людей.
Обновлено вчера в 20:26
Общество
Госдума одобрила порядок перевода помещений в доме в нежилые
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому жилое помещение можно перевести в нежилой фонд исключительно с согласия всех собственников квартир, примыкающих к нему.
Обновлено вчера в 08:07