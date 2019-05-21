Футбол
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в БакуКоммерсантъ вчера в 15:16
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Косельни присоединился к критике УЕФА за проведение финала Лиги Европы в Баку
Sport24.ruвчера в 22:00
В Азербайджане разочарованы решением «Арсенала» не брать Мхитаряна на финал ЛЕ
Советский спортвчера в 11:49
Игроки «Арсенала» поприветствовали аплодисментами решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал ЛЕ
Спорт-Экспрессвчера в 13:52
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 00:23, Ашберн
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
Обновлено вчера в 15:30
Здоровье
Шестерых пациентов доставили в больницу с инсультами за 4 часа в Магадане
В течение 4 часов накануне в областную больницу поступили шесть пациентов с инсультами.
Обновлено вчера в 23:15
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Культура
Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте
Обновлено вчера в 23:02
Интернет
Opera разработала версию браузера для геймеров
Специалисты разработали версию браузера для геймеров под названием GX.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром
В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
Боевики начали наступление на позиции правительственных сил Сирии
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Движение поездов Московского метрополитена полностью восстановлено
Обновлено вчера в 17:43
Общество
Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Ростовского вице-губернатора пригласили на стадион
Как стало известно в начале апреля, у господина Сидаша тогда провели обыски в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Ростов-Арена».
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В понедельник, 20 мая, в пригороде Оренбурга были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено 20 мая в 07:42
Армия и оружие
ОАК опроверг информацию о переносе из Новосибирска производства Су-34
Обновлено вчера в 20:54
Авто
Кроссовер Audi Q5 получил гибридную установку
Общая мощность силовой установки Audi Q5 55 TFSI e quattro достигает 367 «лошадок» и 500 Нм крутящего момента, при этом пиковая тяга приходится уже на 1250 об/мин. У кроссовера есть фирменная система полного привода — quattro с технологией ultra.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
Два автомобиля загорелись в Кемерове после серьезного ДТП
В Кемерове после серьезного ДТП загорелись и полыхали два автомобиля.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке
Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подруг познакомить ее с богатым британцем
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В Кузбассе живодёр до смерти избил собаку
Обновлено вчера в 23:24
Культура
В Польше под запрет попала песня «Темная ночь»
По описанию Косевского, исполнители возразили требованию главы музея Карола Навроцкого прекратить играть "Темную ночь".
Обновлено вчера в 04:03
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400
Турция должна концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и купить американскую систему противоракетной обороны Patriot, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой
Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения
Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Порошенко обвинили на Украине в госизмене
Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 15:32
Интернет
Microsoft выпустила новое обновление ОС Windows 10
Microsoft выпустила очередное обновление своей операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 23:41
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено вчера в 22:12
Кино
Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:58
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
На севере Нигерии жертвами нападения бандитов стали более 26 человек.
Обновлено вчера в 17:12
Наука
Эксперты связали колебания веса у пожилых людей с развитием болезней
Особенно негативно сказываются колебания в весе на здоровье пожилых людей.
Обновлено вчера в 20:26