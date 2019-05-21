Футбол
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в БакуКоммерсантъ 15:16
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, стали залогом итоговой победы команды в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Интернет
Microsoft выпустила следующее крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft сделала доступным для всех желающих следующее крупное обновление Windows 10.
Обновлено в 14:32
Театры
Жена Боярского стала худруком Театра имени Ленсовета
Супруга народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан официально вступила на должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета.
Обновлено в 10:07
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено вчера в 13:40
Энергетика
Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов
Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.
Обновлено в 13:26
Космос
Луна пережила столкновение с карликовой планетой
Обновлено в 04:44
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Политика
Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено в 14:40
Политика
Госдума одобрила законопроект о посещении родных в реанимации
Госдума во вторник, 21 мая, приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Обновлено в 08:51
Общество
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке
Певица Алла Пугачева устроила своим детям прогулку по реке на резиновых лодках, о чем Максим Галкин рассказала в сети Instagram.
Обновлено в 00:31
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Авто
За 63-летний Mercedes-Benz 300SL Gullwing просят 1 миллион долларов
За автомобиль просят один миллион долларов, что, по мнению текущего владельца оправдано — всего было выпущено 308 таких машин.
Обновлено в 09:58
Футбол
Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн
Арбитражный суд постановил, что лондонский клуб должен выплатить итальянскому специалисту сумму в размере €10,5 млн.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Пентагон заявил о предотвращении ударов Ирана по американцам
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Вашингтон смог заставить Тегеран воздержаться от нанесения ударов по американским силам в регионе.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
Обновлено в 06:54
Общество
Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что фундамент нижней палаты парламента укрепят и депутаты не провалятся под землю.
Обновлено в 09:29
Энергетика
Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой
Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Политика
В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа
В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе
Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15