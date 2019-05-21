Футбол
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в БакуКоммерсантъ 15:16
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:53, Ашберн
Политика
Увольняющихся журналистов «Коммерсанта» вывели из редакции под охраной
Журналистка Олеся Герасименко, работавшая в газете, написала в твиттере, что уволенных журналистов «выводят из здания с охраной».
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено в 19:16
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:47
Общество
Памятник Кобзону открыли в Москве
Памятник народному артисту России Иосифу Кобзону 21 мая установили в Москве.
Обновлено в 11:23
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено в 22:12
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено в 13:31
Энергетика
«Держим руку на пульсе»: ФАС о скачке цен на бензин
Начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин, комментируя сообщения о возможном скачке цен на бензин, заявил, что поводов для паники нет.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Два автомобиля загорелись в Кемерове
22 мая в столице Кемеровской области произошло ДТП, в результате которого загорелись два автомобиля.
Обновлено в 21:50
Политика
Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации
Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо
Обновлено в 20:47
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Политика
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Общество
Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»
Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено в 21:50
Шоу-бизнес
Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву
Со дня смерти Юли Началовой прошло уже почти два месяца. По христианским традициям сейчас уже можно отдавать вещи усопшей.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
На севере Нигерии жертвами нападения бандитов стали более 26 человек.
Обновлено в 17:12
Авто
В Сети появились первые изображения BMW X6 третьего поколения
Немецкий автопроизводитель готовит к премьере BMW X6 третьего поколения, модель не один раз была замечена на дорожных испытаниях.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
Обновлено вчера в 08:35
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Пожар возник на автосервисе в Новой Москве
Обновлено в 22:23
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено в 22:00
Космос
В РАН сообщили о возможностях российского тяжелого лунохода
Обновлено в 21:16
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
США готовят санкции против «Северного потока-2»
Ранее Зеленский призвал США ужесточить санкции против России, чтобы Киев мог справиться с «российской агрессией», писала «Метагазета».
Обновлено в 04:59