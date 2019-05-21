Футбол

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в БакуКоммерсантъ 15:16

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
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Косельни присоединился к критике УЕФА за проведение финала Лиги Европы в Баку

Sport24.ru22:00

Косельни – о Мхитаряне: в УЕФА не должны были давать Азербайджану финал ЛЕ

Чемпионат20:05

В Азербайджане разочарованы решением «Арсенала» не брать Мхитаряна на финал ЛЕ

Советский спорт11:49

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана посчитала необоснованным решение Мхитаряна пропустить финал ЛЕ

Матч ТВ15:39

Неспортивное испытание, или Что бы было, отправься Мхитарян в Баку

Sputnik Армения10:48

Футбольная ассоциация Азербайджана: «Огорчены безосновательным решением Мхитаряна не ехать в Баку»

Sports.ru12:18

Игроки «Арсенала» поприветствовали аплодисментами решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал ЛЕ

Спорт-Экспресс13:52
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:15, Ашберн
Хоккей

Сборная России разгромила Швецию на чемпионате мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею сборная России в последнем матче группового этапа разгромила команду Швеции со счетом 7:4. Первую шайбу на турнире забросил Евгений Малкин.
Обновлено в 16:29
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Обновлено в 18:57
Политика

Китай упрекнул США в «перемене позиций» по торговым переговорам

Китай готов возобновить торговые переговоры с США, несмотря на постоянные «перемены позиций» Вашингтона во время торговых консультаций, заявил посол КНР в Соединенных Штатах Цуй Тянькай в эфире телеканалу Fox News.
Обновлено в 20:10
Энергетика

Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Происшествия

В Нигерии бандиты убили более 26 человек

Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву

Со дня смерти Юли Началовой прошло уже почти два месяца. По христианским традициям сейчас уже можно отдавать вещи усопшей.
Обновлено в 08:04
Общество

В сквере у драмтеатра готовятся сносить забор

Напомним, сегодня митрополит Кирилл обратился с письмом к директору Фонда святой Екатерины с официальным письмом, в котором попросил убрать забор вокруг стройплощадки в сквере у драмтеатра.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию

Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Происшествия

МВД хочет конфисковывать машины у пьяных водителей

МВД России предложило правительству внести поправки в законодательство, предусматривающие конфискацию автомобилей у водителей за пьяное вождение.
Обновлено вчера в 09:07
Общество

Правительственная комиссия одобрила продление «дачной амнистии»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона, предусматривающий продление "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года, сообщила пресс-служба Росреестра.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Футбол

Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн

Арбитражный суд постановил, что лондонский клуб должен выплатить итальянскому специалисту сумму в размере €10,5 млн.
Обновлено в 14:27
Происшествия

В автосервисе в Новой Москве произошел пожар

Здание автосервиса горит на территории Новой Москвы, площадь возгорания составляет 200 кв. м. Об этом сообщил ТАСС в ночь на среду источник в экстренных службах.
Обновлено в 20:13
Политика

В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска

Как говорится в ответе ОАК, информация о принятом решении переноса производства Су-34 из Новосибирска не соответствует действительности.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Общество

СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Здоровье

В российских больницах не хватает врачей

Половина (53%) респондентов не раз сталкивались с тем, что в поликлинике, к которой они прикреплены, не было необходимого медицинского специалиста.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия

Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Космос

Российский модуль для посадки на Марс планируют испытать в 2020 году

Строительство российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс, планируют завершить в августе 2019 года и провести испытания -— в апреле 2020 года.
Обновлено в 20:18
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения

В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Футбол

«Спартак» и «Локомотив» интересуются футболистами «Севильи»

По информации издания, в услугах полузащитника испанской команды Даниэла Каррису заинтересован московский «Спартак», а его партнёра – защитника Алейша Видаля – хочет заполучить «Локомотив».
Обновлено в 10:26
Общество

В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»

Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Космос

Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K

Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено вчера в 13:17
Кино

Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Космос

В РАН сообщили о возможностях российского тяжелого лунохода

Обновлено в 21:16
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