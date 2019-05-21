Футбол
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в БакуКоммерсантъ 15:16
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:15, Ашберн
Хоккей
Сборная России разгромила Швецию на чемпионате мира по хоккею
На чемпионате мира по хоккею сборная России в последнем матче группового этапа разгромила команду Швеции со счетом 7:4. Первую шайбу на турнире забросил Евгений Малкин.
Обновлено в 16:29
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено в 18:57
Политика
Китай упрекнул США в «перемене позиций» по торговым переговорам
Китай готов возобновить торговые переговоры с США, несмотря на постоянные «перемены позиций» Вашингтона во время торговых консультаций, заявил посол КНР в Соединенных Штатах Цуй Тянькай в эфире телеканалу Fox News.
Обновлено в 20:10
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес
Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву
Со дня смерти Юли Началовой прошло уже почти два месяца. По христианским традициям сейчас уже можно отдавать вещи усопшей.
Обновлено в 08:04
Общество
В сквере у драмтеатра готовятся сносить забор
Напомним, сегодня митрополит Кирилл обратился с письмом к директору Фонда святой Екатерины с официальным письмом, в котором попросил убрать забор вокруг стройплощадки в сквере у драмтеатра.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Происшествия
МВД хочет конфисковывать машины у пьяных водителей
МВД России предложило правительству внести поправки в законодательство, предусматривающие конфискацию автомобилей у водителей за пьяное вождение.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Правительственная комиссия одобрила продление «дачной амнистии»
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона, предусматривающий продление "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года, сообщила пресс-служба Росреестра.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Футбол
Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн
Арбитражный суд постановил, что лондонский клуб должен выплатить итальянскому специалисту сумму в размере €10,5 млн.
Обновлено в 14:27
Происшествия
В автосервисе в Новой Москве произошел пожар
Здание автосервиса горит на территории Новой Москвы, площадь возгорания составляет 200 кв. м. Об этом сообщил ТАСС в ночь на среду источник в экстренных службах.
Обновлено в 20:13
Политика
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Как говорится в ответе ОАК, информация о принятом решении переноса производства Су-34 из Новосибирска не соответствует действительности.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Здоровье
В российских больницах не хватает врачей
Половина (53%) респондентов не раз сталкивались с тем, что в поликлинике, к которой они прикреплены, не было необходимого медицинского специалиста.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия
Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Космос
Российский модуль для посадки на Марс планируют испытать в 2020 году
Строительство российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс, планируют завершить в августе 2019 года и провести испытания -— в апреле 2020 года.
Обновлено в 20:18
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения
В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» интересуются футболистами «Севильи»
По информации издания, в услугах полузащитника испанской команды Даниэла Каррису заинтересован московский «Спартак», а его партнёра – защитника Алейша Видаля – хочет заполучить «Локомотив».
Обновлено в 10:26
Общество
В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»
Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено вчера в 13:17
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Космос
В РАН сообщили о возможностях российского тяжелого лунохода
Обновлено в 21:16