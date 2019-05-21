Футбол
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в БакуКоммерсантъ 15:16
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
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Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено в 18:57
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы
"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Политика
Медведев проведет встречу с премьером Белоруссии по нефтяным вопросам
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев встретится с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, передает ТАСС.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Экономика
Регулятор Мексики одобрил план ENI и «Лукойла» по проекту с инвестициями до $226 млн
Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план консорциума итальянской ENI и российского "Лукойла" по проведению разведочных работ на нефтегазовом проекте в Мексиканском заливе, сообщил регулятор.
Обновлено в 19:47
Происшествия
В МВД предлагают конфисковывать машины у пьяных водителей
МВД РФ предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Участницу организации «Ассоциация народного сопротивления» задержали в Москве
На прошлой неделе несколько человек вывесили на заборе резиденции патриарха баннер с надписью «Извинись за Екб» и раскидали рядом дымовые шашки.
Обновлено в 20:03
Политика
Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти
Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
Обновлено в 06:32
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Кино
Появился трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
Сегодня, 21 мая, кинокомпания Universal Pictures UK показала трейлер грядущего полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», снятого по одноименному титулованному британскому сериалу.
Обновлено в 10:59
Музыка
В Париже состоялся концерт пианиста Никиты Галактионова
Концерт российского пианиста Никиты Галактионова прошел во вторник вечером во французской столице.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения
В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Общество
Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах
Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Гаджеты
Apple в 2013 году хотела купить Tesla за 27,4 млрд долларов
Обновлено в 15:24
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Хоккей
Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Здоровье
Названы самые нужные в дороге лекарства
Эксперты назвали лекарства, которые помогут путешественникам избежать проблем с пищеварением и не столкнуться с простудой, а также предупредили, какие медикаменты лучше оставить дома.
Обновлено в 09:38
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Футбол
Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет удержать в команде полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии
Отечественная певица Наталья Штурм решила заняться йогой без одежды во время поездки в Болгарию.
Обновлено в 10:40
Экономика
24 млн россиян прячут свои доходы от государства
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФР) платят 54 млн россиян, тогда как в стране насчитывается 81,3 млн граждан трудоспособного возраста, посчитали в Росстате.
Обновлено вчера в 19:13
Технологии
Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин
Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.
Обновлено в 17:02
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Обновлено в 04:17
Общество
Корейская компания заинтересована в строительстве лифтов в Южно-Сахалинске
В администрации Южно-Сахалинска состоялась встреча с представителями администрации округа Гочан (Республика Корея) и компании Modeun, которая занимается производством лифтового оборудования и эскалаторов.
Обновлено в 19:08