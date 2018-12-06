Футбол

Генрих Мхитарян: «Арсенал» заслужил победу над «Манчестер Юнайтед»
Спорт-Экспресс
03:10

Манчестер Юнайтед — Арсенал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
26′
Шкодран Мустафи
Антони Марсьяль
31′
36′
Роб Холдинг
Штефан Лихтштайнер
37′
Шкодран Мустафи
Маркос Рохо
38′
Джесси Лингард
40′
41′
Эктор Бельерин
Неманья Матич
42′
46′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
63′
64′
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
68′
Маркос Рохо
Джесси Лингард
69′
Маркос Рохо
Маруан Феллайни
72′
Джесси Лингард
Поль Погба
75′
86′
Лукас Торрейра
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян считает, что его команда должна была обыгрывать "Манчестер Юнайтед" в последнем матче чемпионата Англии. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2, но дважды "канониры" лидировали.
Спорт-Экспресс03:10

Подробнее о событии

Мхитарян считает, что «Арсенал» заслужил победу в матче с «Манчестер Юнайтед»

RT на русском06:41

Мхитарян: «Арсенал» должен был побеждать «МЮ»

Евро-футбол.ру03:36

Генрих Мхитарян: «Арсенал» заслужил победу над «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс03:10

Мхитарян: «Мы разочарованы. „Арсенал“ должен был обыгрывать „Манчестер Юнайтед“»

Sport24.ru01:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Футбол

Матч «Монако» – «Ницца» перенесён из-за акций протеста во Франции

Решение о переносе матча было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.
Обновлено в 07:08
Футбол

Спартак — Урал 1:1

Обновлено в 05:50
Футбол

Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал обладателем премии лучшему молодому игроку отечественной Премьер-лиги.
Обновлено в 07:08
Футбол

«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба

Обновлено в 04:22
Футбол

Кононов: «У „Спартака“ есть три равноценных вратаря»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после ничьей в кубковом матче против "Урала" (1:1) ответил на вопрос о том, кто будет первым номером "красно-белых".
Обновлено в 07:10
Футбол

Умер бывший футболист сборной СССР Александр Минаев

Ветеран московского «Динамо» Александр Минаев скончался после болезни на 65-м году жизни, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Обновлено в 07:09
Футбол

Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе

Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 07:09
Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ мог вырвать победу, у нас было много моментов»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча 15-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (2:2).
Обновлено в 05:39
Футбол

Малком получил травму и выбыл на неопределённый срок

Нападающий «Барселоны» Малком получил травму в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Леонесой» (4:1). Бразильский футболист вышел в стартовом составе и отметился голом в конце первого тайма.
Обновлено в 05:54
Футбол

Пеле объяснил, почему считает себя лучше Месси

Обновлено в 06:55
Футбол

Суботич получил серьезную травму головы и был госпитализирован

Обновлено в 04:05
Футбол

Карло Анчелотти: «Думаю, у „Наполи“ лучшая полузащита в Италии»

Думаю, у нас лучшая полузащита в Италии, лично я в этом уверен.
Обновлено в 06:57
Футбол

Симеоне провел 400-й матч у руля «Атлетико»

"Атлетико" в среду разгромил каталонский клуб "Сант Андреу" (4:0) в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании.
Обновлено в 05:17
Футбол

Азар согласовал контракт с «Реалом»

Обновлено в 05:20
Футбол

Семак и футболисты «Зенита» обратились к Кокорину и Мамаеву

Игроки и главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратились со словами поддержки к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые по решению Тверского суда Москвы останутся в СИЗО до 8 февраля.
Обновлено в 05:31
ещё по теме
Генрих Мхитарян
Армянский футболист
Армянский футболист, полузащитник английского клуба «Арсенал» и капитан национальной сборной Армении. Многократный чемпион Армении и Украины, восемь раз признавался футболистом года в Армении, лучший бомбардир украинского чемпионата 2012/13. Лучший бомбардир в истории сборной Армении.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное