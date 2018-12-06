Футбол

Генрих Мхитарян: «Арсенал» заслужил победу над «Манчестер Юнайтед»
Спорт-Экспресс
03:10

Манчестер Юнайтед — Арсенал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
26′
Шкодран Мустафи
Антони Марсьяль
31′
36′
Роб Холдинг
Штефан Лихтштайнер
37′
Шкодран Мустафи
Маркос Рохо
38′
Джесси Лингард
40′
41′
Эктор Бельерин
Неманья Матич
42′
46′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
63′
64′
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
68′
Маркос Рохо
Джесси Лингард
69′
Маркос Рохо
Маруан Феллайни
72′
Джесси Лингард
Поль Погба
75′
86′
Лукас Торрейра
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян считает, что его команда должна была обыгрывать "Манчестер Юнайтед" в последнем матче чемпионата Англии. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2, но дважды "канониры" лидировали.
Спорт-Экспресс03:10

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Евро-футбол.ру03:36

Генрих Мхитарян: «Арсенал» заслужил победу над «Манчестер Юнайтед»

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Мхитарян: «Мы разочарованы. „Арсенал“ должен был обыгрывать „Манчестер Юнайтед“»

Sport24.ru01:50
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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