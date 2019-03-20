Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»РБК 22:04
Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию. Об этом глава надзорного ведомства сообщил в интервью телеканалу Hill.
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Я считаю, что это неприемлемо. Никто и ничто в этой стране — ни президент, ни парламент, ни посол, не заставят меня отказаться от уголовного преследования в случае совершенного преступления.
— Юрий Луценко, украинский политикКоммерсантъ 19:40
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Генпрокурор Украины заявил, что посол США давала ему «список неприкасаемых»
Московский Комсомолец13:57
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