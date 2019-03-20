Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»РБК вчера в 22:04

Я считаю, что это неприемлемо. Никто и ничто в этой стране — ни президент, ни парламент, ни посол, не заставят меня отказаться от уголовного преследования в случае совершенного преступления.

Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию. Об этом глава надзорного ведомства сообщил в интервью телеканалу Hill.

Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»

Экономика ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид Как сообщалось ранее, одной из крупнейших выявленных в 2018 году организаций с признаками финансовой пирамиды была группа компаний "Кэшбери", ущерб от ее деятельности ЦБ оценивал в 3 млрд рублей.

Армия и оружие Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Общество Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.

Общество Число вакансий для таксистов выросло в Барнауле в 24 раза Средняя зарплата, которую предлагают водителям такси, выросла на 9% Количество вакансий для таксистов в Барнауле за два года увеличилось в 24 раза.

Происшествия Суд арестовал двоих соучастников похищения женщины в Якутске Суд арестовал соучастников похищения женщины в Якутске, они останутся под стражей до 17 мая.

Происшествия Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.

Наука Директор института генетики РАН выступил против приравнивания CRISPR к ГМО Директор Института общей генетики имени Вавилова Александр Кудрявцев высказался против приравнивания генетически отредактированных организмов к ГМО в России, как это сделали в Евросоюзе.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Финансы Катар создает банк для финансирования проектов в сфере энергетики Крупнейший в мире банк для финансирования проектов в сфере энергетики с капиталом в $10 млрд появится в Катаре в конце этого года, сообщили «РИА Новости» в финансовом центре Катара.

Происшествия На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.

Политика Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.

Наука Пестрогрудым певунам грозит вымирание из-за дальних миграций Пестрогрудым лесным певунам – дальним родственникам воробьев, которые обитают в Северной Америке, грозит вымирание.

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Политика Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться Президиум ЦК КПРФ официально решил передать баллотировавшемуся в Госдуму по Подмосковью директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину мандат.

Политика Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.

Происшествия В Рязани задержали мужчину за убийство семьи из трех человек 15 лет назад Рязанские полицейские задержали обвиняемого в убийстве семьи из трех человек, которое тот совершил из-за 10 тысяч долларов в 2004 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит» Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Политика Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit Перенос сроков Brexit огорчителен, общество устало от того, что парламентарии лишь говорят о выходе из ЕС, но не могут договориться о поддержке сделки, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.