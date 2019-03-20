Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»РБК вчера в 22:04
Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию. Об этом глава надзорного ведомства сообщил в интервью телеканалу Hill.
Читать в источнике
Оценить77
Я считаю, что это неприемлемо. Никто и ничто в этой стране — ни президент, ни парламент, ни посол, не заставят меня отказаться от уголовного преследования в случае совершенного преступления.
— Юрий Луценко, украинский политикКоммерсантъ вчера в 19:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Как генпрокурор Украины обвинил посла США в попытке повлиять на работу ведомства
RT на русскомвчера в 15:47
В посольстве США опровергли заявление о передаче Украине списка «неприкасаемых»
Газета.Ruвчера в 21:57
Генпрокурор Украины заявил, что посол США давала ему «список неприкасаемых»
Московский Комсомолецвчера в 13:57
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Космос
«Пророчество сбылось - 273°C»: На Пасху Нибиру затмит Солнце и на Землю опустится вечная мерзлота
За считанные минуты Земля окоченеет и температура приблизится к отметке - 273°C, что уничтожит землян без кровопролитных войн.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид
Как сообщалось ранее, одной из крупнейших выявленных в 2018 году организаций с признаками финансовой пирамиды была группа компаний "Кэшбери", ущерб от ее деятельности ЦБ оценивал в 3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:42
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Общество
Число вакансий для таксистов выросло в Барнауле в 24 раза
Средняя зарплата, которую предлагают водителям такси, выросла на 9% Количество вакансий для таксистов в Барнауле за два года увеличилось в 24 раза.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Суд арестовал двоих соучастников похищения женщины в Якутске
Суд арестовал соучастников похищения женщины в Якутске, они останутся под стражей до 17 мая.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено вчера в 13:32
Наука
Директор института генетики РАН выступил против приравнивания CRISPR к ГМО
Директор Института общей генетики имени Вавилова Александр Кудрявцев высказался против приравнивания генетически отредактированных организмов к ГМО в России, как это сделали в Евросоюзе.
Обновлено 19 марта в 04:27
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Финансы
Катар создает банк для финансирования проектов в сфере энергетики
Крупнейший в мире банк для финансирования проектов в сфере энергетики с капиталом в $10 млрд появится в Катаре в конце этого года, сообщили «РИА Новости» в финансовом центре Катара.
Обновлено в 00:22
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
В Киеве подожгли ещё один магазин Roshen
Обновлено вчера в 23:25
Политика
СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию
Обновлено вчера в 22:25
Наука
Пестрогрудым певунам грозит вымирание из-за дальних миграций
Пестрогрудым лесным певунам – дальним родственникам воробьев, которые обитают в Северной Америке, грозит вымирание.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
«Я всегда с ней в протесте»: Анна Михалкова заявила, что находится в оппозиции с матерью
Во время откровенной беседы стилист заявила, что Михалкова очень мудрая женщина.
Обновлено вчера в 23:38
Баскетбол
57 очков Джеймса Хардена не помогли «Хьюстону» в матче с «Мемфисом»
«Хьюстон» проиграл в гостевом матче с «Мемфисом», несмотря на 57 очков своего лидера Джеймса Хардена.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
В Сети раскритиковали Порошенко за передачу новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться
Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться Президиум ЦК КПРФ официально решил передать баллотировавшемуся в Госдуму по Подмосковью директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину мандат.
Обновлено 18 марта в 16:33
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
В Рязани задержали мужчину за убийство семьи из трех человек 15 лет назад
Рязанские полицейские задержали обвиняемого в убийстве семьи из трех человек, которое тот совершил из-за 10 тысяч долларов в 2004 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Политика
Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit
Перенос сроков Brexit огорчителен, общество устало от того, что парламентарии лишь говорят о выходе из ЕС, но не могут договориться о поддержке сделки, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Обновлено вчера в 17:23
Энергетика
Кабмин решил отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты
Правительство изучит необходимость корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли, а также будет стараться отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 08:30
Экономика
Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»
Обновлено вчера в 21:59