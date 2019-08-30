Украина и Россия начали обмен пленными. Об этом в своем Facebook сообщил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на представителя Верховной рады Анну Исламову.

Генпрокурор Украины заявил о начале обмена пленными с Россией

Экономика Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ).

Общество Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".

Политика Власти штата Джорджия ввели режим ЧП из-за приближающегося урагана В связи с приближением урагана "Дориан" к американскому штату Джорджия губернатор Брайан Кемп объявил в регионе режим чрезвычайного положения.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Авто Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.

Экономика Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделят 800 млн рублей Правительство России выделит из резервного фонда средства для пострадавшей от паводков Иркутской области.

Происшествия В Германии 30 человек пострадали в ДТП с автобусом Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в федеральной земле Бранденбург в Германии, пострадали 30 человек, большинство из которых – дети, сообщает телерадиокомпания RBB со ссылкой на пожарную службу.

Здоровье Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.

Происшествия В Магаданской области водитель застрелил другого из-за ссоры на трассе Сотрудники УМВД и СК выехали на трассу Палатка - Кулу - Нексикан на Колыме, где, по предварительной информации, один водитель застрелил другого во время ссоры, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

Общество Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Приморье Сегодня на территории Приморского края ожидаются ливни и грозы, предупреждают синоптики.

Авто Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Происшествия Четыре человека упали в шахту лифта в Кронштадте Четыре человека упали в шахту лифта на стройке в Кронштадте, сообщают «Невские новости».

Футбол Спартак — Брага 1:2 В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".

Футбол «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге чемпионов Чемпиону России "Зениту" досталась группа G. Волей Уэсли Снейдера и Петера Чеха второй командой в этой группе стала португальская "Бенфика".

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Политика Глава фракции партии Зеленского мечтает не ходить в Раду Глава крупнейшей фракции Рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал про свою мечту о том, чтобы не ходить в Раду.

Политика Верховная рада нового созыва соберется на первое заседание Депутаты Верховной рады IX созыва соберутся в четверг на свое первое заседание.

Технологии В России создали серию электрических пассажирских судов В России разработали целую линейку пассажирских судов на электротяге, в том числе скоростных.

Общество Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника к школе Комплект вещей, канцелярских принадлежностей и учебников, которые потребуются в новом учебном году обойдется родителям мальчиков дешевле почти на 4,5 тыс. рублей, чем родителям девочек.