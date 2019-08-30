Политика
Lenta.ruГенпрокурор Украины заявил о начале обмена пленными с Россией
Украина и Россия начали обмен пленными. Об этом в своем Facebook сообщил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на представителя Верховной рады Анну Исламову.
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Экономика
Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ
Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ).
Известия 17:50
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Здоровье
В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
Российская газета 01:32
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Политика
Власти штата Джорджия ввели режим ЧП из-за приближающегося урагана
В связи с приближением урагана "Дориан" к американскому штату Джорджия губернатор Брайан Кемп объявил в регионе режим чрезвычайного положения.
Московский Комсомолец 18:57
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Авто
Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем
Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.
Motor 12:03
Экономика
Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделят 800 млн рублей
Правительство России выделит из резервного фонда средства для пострадавшей от паводков Иркутской области.
REGNUM 07:20
Происшествия
В Германии 30 человек пострадали в ДТП с автобусом
Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в федеральной земле Бранденбург в Германии, пострадали 30 человек, большинство из которых – дети, сообщает телерадиокомпания RBB со ссылкой на пожарную службу.
РИА Новости 04:59
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Происшествия
В Магаданской области водитель застрелил другого из-за ссоры на трассе
Сотрудники УМВД и СК выехали на трассу Палатка - Кулу - Нексикан на Колыме, где, по предварительной информации, один водитель застрелил другого во время ссоры, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
РИА Новости 04:36
Общество
Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Приморье
Сегодня на территории Приморского края ожидаются ливни и грозы, предупреждают синоптики.
ФАН 21:18
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Культура
В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»
Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
RT на русском 15:19
Происшествия
Четыре человека упали в шахту лифта в Кронштадте
Четыре человека упали в шахту лифта на стройке в Кронштадте, сообщают «Невские новости».
REGNUM 19:18
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге чемпионов
Чемпиону России "Зениту" досталась группа G. Волей Уэсли Снейдера и Петера Чеха второй командой в этой группе стала португальская "Бенфика".
Российская газета 13:01
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.
РИА Новости 20:35
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Политика
Глава фракции партии Зеленского мечтает не ходить в Раду
Глава крупнейшей фракции Рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал про свою мечту о том, чтобы не ходить в Раду.
Газета.Ru 15:55
Футбол
«ПСЖ» хочет арендовать Йовича у «Реала»
«ПСЖ» хочет заполучить нападающего Луку Йовича у мадридского «Реала».
Sport24.ru 10:05
Политика
Верховная рада нового созыва соберется на первое заседание
Депутаты Верховной рады IX созыва соберутся в четверг на свое первое заседание.
ТАСС вчера в 17:03
Технологии
В России создали серию электрических пассажирских судов
В России разработали целую линейку пассажирских судов на электротяге, в том числе скоростных.
РЕН ТВ 21:18
Общество
Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника к школе
Комплект вещей, канцелярских принадлежностей и учебников, которые потребуются в новом учебном году обойдется родителям мальчиков дешевле почти на 4,5 тыс. рублей, чем родителям девочек.
ТАСС 09:36
Происшествия
Новое извержение вулкана Стромболи произошло в Италии
Новое извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии.
Известия 22:06