Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять егоТАСС 09:44

с чего всё началось

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение. Об этом он заявил в среду в комментарии украинскому изданию "тнеБабель".

Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Политика Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».

Наука Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Происшествия На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ "Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.

Политика Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.

Происшествия Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.

Шоу-бизнес День России Галкин встретил вместе с детьми Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.

Экономика Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.

Гаджеты Apple и Microsoft создали новое приложение iCloud для Windows Запуск нового приложения для Windows можно считать крупным событием, поскольку продуктов Apple, совместимых с операционной системой Microsoft, практически нет.

Гаджеты Google показала дизайн смартфона Pixel 4 По всей видимости, Google не хочет раскрывать все карты и тем более перед выходом нового айфона.

Политика Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд.

Общество На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.

Политика Путин уверен в восстановлении отношений с Украиной Отношения России с Украиной будут восстановлены вне зависимости от отношений с украинскими элитами, заявил президент РФ Владимир Путин.

Технологии «Самсунг» увеличивает штат разработчиков технологии 6G После запуска технологий пятого поколения технологический гигант расширил существующую группу по исследованию сферы телекоммуникаций.

Политика Соболь улетела в Германию, чтобы не участвовать в митингах оппозиции Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь решила не выходить на несанкционированный митинг вместе со своими сторонниками и, проигнорировав празднование Дня России, улетела в немецкий город Бонн.

Происшествия В Абхазии восстановили подачу электричества "Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".

Технологии Uber запустит воздушное такси в Мельбурне Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).