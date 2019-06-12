Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять егоТАСС 09:44

с чего всё началось

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение. Об этом он заявил в среду в комментарии украинскому изданию "тнеБабель".

Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его

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