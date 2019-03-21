Политика

Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского послаВести.Ru 17:24

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
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Юрий Луценко
Я считаю, что это неприемлемо. Никто и ничто в этой стране — ни президент, ни парламент, ни посол, не заставят меня отказаться от уголовного преследования в случае совершенного преступления.
— Юрий Луценко, украинский политикКоммерсантъ 19:40

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