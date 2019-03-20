Политика
Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского послаВести.Ru 17:24
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
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Мой ответ таков: это недопустимо. Никто в этой стране - ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол - не заставит меня отказаться от уголовного преследования за совершение преступления.
— Юрий Луценко, украинский политикКомсомольская правда 16:50
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Генпрокурор Украины заявил, что посол США давала ему «список неприкасаемых»
Московский Комсомолец13:57
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