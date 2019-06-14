Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНРТАСС 08:15
Подробностей об обстоятельствах задержания Луценко не раскрыл. В апреле 2016 года в администрации главы ДНР сообщали, что Лягин освобожден от должности председателя ЦИК в связи с халатным отношением к исполнению обязанностей.
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с чего всё началось
"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум", - написал Луценко в Facebook.РИА Новости07:27
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Здоровье
Краснодарский край прославился нестандартной социальной рекламой
Некоторые источники ссылаются на Минздрав края, при этом адрес сайта и номера телефонов расположены на самих баннерах.
Обновлено в 15:05
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Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено в 11:17
Происшествия
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Обновлено в 11:59
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Лидеры стран ШОС подписали декларацию по итогам саммита в Бишкеке
Лидеры стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу подписали декларацию по итогам саммита в Бишкеке.
Обновлено в 04:29
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Экстренно госпитализирован Ален Делон
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Происшествия
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Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
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Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу
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Авто
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В Беларуси LADA входит в число лидеров рынка, а модель Vesta является самым продаваемым новым автомобилем в стране согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).
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Обновлено в 08:50
Финансы
ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки
Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено в 09:00
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Футбол
ЦСКА может купить форварда «Васко да Гама» Маррони
Форвард «Васко да Гама» Маррони, возможно, продолжит карьеру в России. В услугах 20-летнего футболиста заинтересован ЦСКА.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Пожар на полигоне в Воронежской области потушен
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко отказалась от подарков в день рождения
Популярная ведущая Регина Тодоренко 14 июня отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 29 лет.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой
Обновлено в 13:56
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами
Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.
Обновлено в 09:04
Музыка
Little Big выпустили новый клип I’M OK
Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
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Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Происшествия
МВД Чечни начало проверку из-за видео со стрелявшей девушкой
МВД по Чеченской Республике организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.
Обновлено в 14:54
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
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Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Футбол
Россия поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 46 на 43 место. Свежий рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Обновлено в 04:32
Футбол
«Ювентус» согласовал с Сарри контракт по схеме «2+1»
По итогам переговоров стороны согласовали контракт по схеме «2+1».
Обновлено в 14:22
Игры
CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»
Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23