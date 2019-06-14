Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНРТАСС 08:15

с чего всё началось

Подробностей об обстоятельствах задержания Луценко не раскрыл. В апреле 2016 года в администрации главы ДНР сообщали, что Лягин освобожден от должности председателя ЦИК в связи с халатным отношением к исполнению обязанностей.

Здоровье Краснодарский край прославился нестандартной социальной рекламой Некоторые источники ссылаются на Минздрав края, при этом адрес сайта и номера телефонов расположены на самих баннерах.

Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Политика Лидеры стран ШОС подписали декларацию по итогам саммита в Бишкеке Лидеры стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу подписали декларацию по итогам саммита в Бишкеке.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Авто Автомобили LADA подорожают на рынке Беларуси В Беларуси LADA входит в число лидеров рынка, а модель Vesta является самым продаваемым новым автомобилем в стране согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Энергетика «Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».

Финансы ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.

Энергетика «Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко отказалась от подарков в день рождения Популярная ведущая Регина Тодоренко 14 июня отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 29 лет.

Шоу-бизнес Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.

Музыка Little Big выпустили новый клип I’M OK Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.

Политика Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Происшествия МВД Чечни начало проверку из-за видео со стрелявшей девушкой МВД по Чеченской Республике организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.

Гаджеты Названы самые популярные смартфоны в России Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Футбол Россия поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 46 на 43 место. Свежий рейтинг опубликован на официальном сайте организации.