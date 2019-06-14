Политика

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНРТАСС 08:15

Подробностей об обстоятельствах задержания Луценко не раскрыл. В апреле 2016 года в администрации главы ДНР сообщали, что Лягин освобожден от должности председателя ЦИК в связи с халатным отношением к исполнению обязанностей.
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с чего всё началось
"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум", - написал Луценко в Facebook
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Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

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Без права залога: Лягин арестован на 60 суток

Вести.Ru11:39
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

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Краснодарский край прославился нестандартной социальной рекламой

Некоторые источники ссылаются на Минздрав края, при этом адрес сайта и номера телефонов расположены на самих баннерах.
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Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
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Лидеры стран ШОС подписали декларацию по итогам саммита в Бишкеке

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Экстренно госпитализирован Ален Делон

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Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
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Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу

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Авто

Автомобили LADA подорожают на рынке Беларуси

В Беларуси LADA входит в число лидеров рынка, а модель Vesta является самым продаваемым новым автомобилем в стране согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).
Обновлено в 06:46
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
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ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки

Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено в 09:00
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Футбол

ЦСКА может купить форварда «Васко да Гама» Маррони

Форвард «Васко да Гама» Маррони, возможно, продолжит карьеру в России. В услугах 20-летнего футболиста заинтересован ЦСКА.
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Происшествия

Пожар на полигоне в Воронежской области потушен

Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко отказалась от подарков в день рождения

Популярная ведущая Регина Тодоренко 14 июня отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 29 лет.
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Происшествия

Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой

Обновлено в 13:56
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами

Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.
Обновлено в 09:04
Общество

Размещенное в день рождения фото Трампа в твиттере высмеяли в Сети

Обновлено в 14:51
Музыка

Little Big выпустили новый клип I’M OK

Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Происшествия

МВД Чечни начало проверку из-за видео со стрелявшей девушкой

МВД по Чеченской Республике организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.
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Гаджеты

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Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.
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Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
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Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
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Футбол

Россия поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 46 на 43 место. Свежий рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
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«Ювентус» согласовал с Сарри контракт по схеме «2+1»

По итогам переговоров стороны согласовали контракт по схеме «2+1».
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CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»

Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
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