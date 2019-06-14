Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНРТАСС вчера в 08:15

с чего всё началось

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Гаджеты Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.

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