Политика

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНРТАСС вчера в 08:15

Подробностей об обстоятельствах задержания Луценко не раскрыл. В апреле 2016 года в администрации главы ДНР сообщали, что Лягин освобожден от должности председателя ЦИК в связи с халатным отношением к исполнению обязанностей.
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с чего всё началось
"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум", - написал Луценко в Facebook
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РИА Новостивчера в 07:27

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Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

РБКвчера в 11:46

Экс-главу ЦИК ДНР отправили под арест без права выхода под залог

News.ruвчера в 11:44

Генпрокурор Украины заявил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

РИА Новостивчера в 07:27

Суд в Киеве арестовал экс-главу ЦИК ДНР на 60 дней без права внесения залога

ТАССвчера в 11:20

На Украине задержали одного из организаторов референдума о независимости ДНР

Lenta.ruвчера в 08:37

На Украине задержали организатора референдума ДНР

Газета.Ruвчера в 08:28

Без права залога: Лягин арестован на 60 суток

Вести.Ruвчера в 11:39
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Армия и оружие

В конгрессе США предлагают активнее «сдерживать» Россию в Прибалтике

В конгресс США внесли законопроект о необходимости провести «всеобъемлющую и многостороннюю оценку военных потребностей балтийских стран с целью сдерживания и противостояния агрессии со стороны Российской Федерации и в иных целях».
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено вчера в 14:46
Авто

Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России

В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Гаджеты

Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X

Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Общество

ГИБДД планирует ввести экспресс-тест для выявления пьяных водителей

Новый метод нацелен на быстрый результат и исключение субъективной оценки Промежуточный экспресс-тест для определения лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения хочет внедрить Госавтоинспекция, анализ будет проводиться по слюне, пишут Известия.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Общество

Названы первые российские города для запуска сетей 5G

Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Футбол

«Боруссия» собирается вернуть Хуммельса

Тренерский штаб дортмундской «Боруссии» собирается вернуть в клуб защитника Матса Хуммельса, выступающего за «Баварию», сообщает Sport Bild.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Медведчук заявил о схожести риторики Порошенко и Зеленского

Риторика президента Украины Владимира Зеленского «начинает повторяться» с риторикой предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки

Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Единоборства

Соннен проиграл Мачиде и завершил карьеру

Американец Чейл Соннен техническим нокаутом проиграл японцу Лиото Мачиде на турнире Bellator 222 в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского

Обновлено вчера в 11:17
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Политика

США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Религия

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено вчера в 22:22
Политика

Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй

Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку

Обновлено вчера в 01:13
Хоккей

Здено Хара: Из-за перелома челюсти ел пищу маленькими кусочками

Приходилось придумывать разные способы, как проглотить еду, чтобы поддерживать силы в организме. Пищу разрезали на маленькие кусочки.
Обновлено в 02:28
Политика

Борис Джонсон признался в употреблении кокаина

8 июня стало известно, что другой претендент на пост премьер-министра, Майкл Гоув, признался, что в молодости также употреблял кокаин.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено вчера в 12:09
Политика

В Японии открылась встреча министров энергетики и экологии

Россию на совещании представляют министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и замминистра энергетики Антон Инюцын.
Обновлено в 00:30
Футбол

Эквадор стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира

Сборная Эквадора одержала победу над национальной командой Италии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (U-20), который проходит в Польше.
Обновлено вчера в 17:07
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