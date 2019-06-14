Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНРТАСС вчера в 08:15
Подробностей об обстоятельствах задержания Луценко не раскрыл. В апреле 2016 года в администрации главы ДНР сообщали, что Лягин освобожден от должности председателя ЦИК в связи с халатным отношением к исполнению обязанностей.
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с чего всё началось
"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум", - написал Луценко в Facebook.РИА Новостивчера в 07:27
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Армия и оружие
В конгрессе США предлагают активнее «сдерживать» Россию в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о необходимости провести «всеобъемлющую и многостороннюю оценку военных потребностей балтийских стран с целью сдерживания и противостояния агрессии со стороны Российской Федерации и в иных целях».
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено вчера в 14:46
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Гаджеты
Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X
Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Общество
ГИБДД планирует ввести экспресс-тест для выявления пьяных водителей
Новый метод нацелен на быстрый результат и исключение субъективной оценки Промежуточный экспресс-тест для определения лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения хочет внедрить Госавтоинспекция, анализ будет проводиться по слюне, пишут Известия.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Общество
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Футбол
«Боруссия» собирается вернуть Хуммельса
Тренерский штаб дортмундской «Боруссии» собирается вернуть в клуб защитника Матса Хуммельса, выступающего за «Баварию», сообщает Sport Bild.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Медведчук заявил о схожести риторики Порошенко и Зеленского
Риторика президента Украины Владимира Зеленского «начинает повторяться» с риторикой предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки
Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Единоборства
Соннен проиграл Мачиде и завершил карьеру
Американец Чейл Соннен техническим нокаутом проиграл японцу Лиото Мачиде на турнире Bellator 222 в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено вчера в 11:17
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Обновлено вчера в 01:13
Хоккей
Здено Хара: Из-за перелома челюсти ел пищу маленькими кусочками
Приходилось придумывать разные способы, как проглотить еду, чтобы поддерживать силы в организме. Пищу разрезали на маленькие кусочки.
Обновлено в 02:28
Политика
Борис Джонсон признался в употреблении кокаина
8 июня стало известно, что другой претендент на пост премьер-министра, Майкл Гоув, признался, что в молодости также употреблял кокаин.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Политика
В Японии открылась встреча министров энергетики и экологии
Россию на совещании представляют министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и замминистра энергетики Антон Инюцын.
Обновлено в 00:30
Футбол
Эквадор стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира
Сборная Эквадора одержала победу над национальной командой Италии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (U-20), который проходит в Польше.
Обновлено вчера в 17:07