Политика

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНРТАСС 08:15

Подробностей об обстоятельствах задержания Луценко не раскрыл. В апреле 2016 года в администрации главы ДНР сообщали, что Лягин освобожден от должности председателя ЦИК в связи с халатным отношением к исполнению обязанностей.
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с чего всё началось
"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум", - написал Луценко в Facebook
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РИА Новости07:27

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Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

РБК11:46

Экс-главу ЦИК ДНР отправили под арест без права выхода под залог

News.ru11:44

Генпрокурор Украины заявил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

РИА Новости07:27

Суд в Киеве арестовал экс-главу ЦИК ДНР на 60 дней без права внесения залога

ТАСС11:20

На Украине задержали одного из организаторов референдума о независимости ДНР

Lenta.ru08:37

На Украине задержали организатора референдума ДНР

Газета.Ru08:28

Без права залога: Лягин арестован на 60 суток

Вести.Ru11:39
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Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Экономика

В Сбербанке заявили об устранении проблемы подмены номеров мошенниками

Кредитная организация смогла полностью решить проблему подмены своих номеров, сообщил в пятницу, 14 июня, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:08
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина

«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
Общество

Росстандарт: суррогатного топлива на заправках в Крыму стало меньше

Некачественное топливо на заправках Крыма выявляется реже, чем год назад, заявил начальник отдела госнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Южному региональному территориальному управлению Росстандарта Игорь Чернышев, 14 июня сообщает пресс-служба управления.
Обновлено в 17:11
Политика

Медведчук заявил, что украинцы видят в Зеленском Петра Порошенко

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал заявление, что жители Украины видят в главе государства Владимире Зеленском экс-президента страны Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Авто

Новый Geely SX11 с мотором от Volvo уже поступил в продажу

Новый Geely SX11 с гибридной силовой установкой предлагается на китайском авторынке от 129 800 юаней (в российских рублях - около 1 200 000).
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Москве автомобиль упал в реку на Новодевичьей набережной

Обновлено в 16:17
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку

В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено в 14:40
Игры

Игроки в Cyberpunk 2077 смогут создать персонажа-трансгендера

Глава CD PROJEKT RED Марчин Ивински подтвердил, что трансгендерность станет частью создания персонажа в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 03:56
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%

Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Интернет

В Москве произошёл масштабный сбой геолокации

В декабре «Яндекс» сообщал о решении проблем с GPS в районе Кремля: руководитель геосервиса компании Роман Чернин сообщал, что система будет отслеживать резкие изменения координат от приёмника GPS и помещать пользователя в исходную точку.
Обновлено в 07:08
Авто

Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 01:35
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес

Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
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Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

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Политика

Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You

Представители администрации США и малого бизнеса в пятницу спели Дональду Трампу Happy Birthday to You, как только тот вышел в сад у Белого дома.
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Здоровье

Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре

В городских поликлиниках Краснодара на информационных стендах появилась ссылка на сайт с социальной рекламой, в специфической манере призывающей женщин не делать аборты и рожать.
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Renault готовит новое поколение минивэна Espace

Французская автомобилестроительная компания Renault тестирует новое поколение минивэна Espace.
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Политика

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
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Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 17:57
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