Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНРТАСС 08:15
Подробностей об обстоятельствах задержания Луценко не раскрыл. В апреле 2016 года в администрации главы ДНР сообщали, что Лягин освобожден от должности председателя ЦИК в связи с халатным отношением к исполнению обязанностей.
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с чего всё началось
"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум", - написал Луценко в Facebook.РИА Новости07:27
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Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Экономика
В Сбербанке заявили об устранении проблемы подмены номеров мошенниками
Кредитная организация смогла полностью решить проблему подмены своих номеров, сообщил в пятницу, 14 июня, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:08
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина
«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
Общество
Росстандарт: суррогатного топлива на заправках в Крыму стало меньше
Некачественное топливо на заправках Крыма выявляется реже, чем год назад, заявил начальник отдела госнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Южному региональному территориальному управлению Росстандарта Игорь Чернышев, 14 июня сообщает пресс-служба управления.
Обновлено в 17:11
Политика
Медведчук заявил, что украинцы видят в Зеленском Петра Порошенко
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал заявление, что жители Украины видят в главе государства Владимире Зеленском экс-президента страны Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Авто
Новый Geely SX11 с мотором от Volvo уже поступил в продажу
Новый Geely SX11 с гибридной силовой установкой предлагается на китайском авторынке от 129 800 юаней (в российских рублях - около 1 200 000).
Обновлено в 06:46
Религия
Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?
Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына
В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку
В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено в 14:40
Игры
Игроки в Cyberpunk 2077 смогут создать персонажа-трансгендера
Глава CD PROJEKT RED Марчин Ивински подтвердил, что трансгендерность станет частью создания персонажа в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 03:56
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%
Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 06:32
Интернет
В Москве произошёл масштабный сбой геолокации
В декабре «Яндекс» сообщал о решении проблем с GPS в районе Кремля: руководитель геосервиса компании Роман Чернин сообщал, что система будет отслеживать резкие изменения координат от приёмника GPS и помещать пользователя в исходную точку.
Обновлено в 07:08
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Политика
Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You
Представители администрации США и малого бизнеса в пятницу спели Дональду Трампу Happy Birthday to You, как только тот вышел в сад у Белого дома.
Обновлено в 17:25
Здоровье
Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре
В городских поликлиниках Краснодара на информационных стендах появилась ссылка на сайт с социальной рекламой, в специфической манере призывающей женщин не делать аборты и рожать.
Обновлено в 10:57
Авто
Renault готовит новое поколение минивэна Espace
Французская автомобилестроительная компания Renault тестирует новое поколение минивэна Espace.
Обновлено в 08:07
Политика
Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Политика
Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 17:57