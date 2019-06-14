Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНРТАСС 08:15

с чего всё началось

Подробностей об обстоятельствах задержания Луценко не раскрыл. В апреле 2016 года в администрации главы ДНР сообщали, что Лягин освобожден от должности председателя ЦИК в связи с халатным отношением к исполнению обязанностей.

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Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина «Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.

Общество Росстандарт: суррогатного топлива на заправках в Крыму стало меньше Некачественное топливо на заправках Крыма выявляется реже, чем год назад, заявил начальник отдела госнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Южному региональному территориальному управлению Росстандарта Игорь Чернышев, 14 июня сообщает пресс-служба управления.

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Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Происшествия Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

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