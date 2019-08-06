Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, в каком статусе находится бывший президент страны Петр Порошенко по факту уголовных дел. По сообщениям Луценко, Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых упоминается его имя.

Генпрокурор Украины сообщил о статусе Порошенко в уголовных делах

Происшествия В Сочи во время шторма утонули три человека Три человека утонули в море в Сочи во время пятибалльного шторма, порядка двадцати удалось спасти.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Политика МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.

Экономика Резкое снижение рабочей силы фиксируют в России Число экономически активных граждан упало на 0,8 млн человек Исследователи РАНХиГС зафиксировали резкое снижение численности рабочей силы в России, сообщает "Коммерсантъ".

Путешествия Названа самая путешествующая нация Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.

Авто АвтоВАЗ вспомнил о Lada C-Cross — конкуренте Renault Duster Компания «АвтоВАЗ» разработала конкурента популярному французскому внедорожнику Renault Duster, который получил название Lada C-Cross.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Экономика S&P: новые санкции США не повлияют на оценку кредитоспособности России Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы не повлияют на оценку кредитоспособности страны международным рейтинговым агентством S&P, пишет ТАСС со ссылкой на его представителей.

Политика В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.

Политика США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права.

Экономика Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Происшествия Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.

Политика Коломойский заявил, что Украине «до задницы» российский газ Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.

Общество После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.

Технологии Российский водородный самолет представят на МАКС-2019 Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.

Политика Названы главные причины незанятости в России В Росстате изучили основные причины незанятости в России, результатами делится телеканал RT.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду оружейных деталей в Россию Гражданин России Владимир Кузнецов был арестован в США по подозрению в незаконной пересылке комплектующих огнестрельного оружия в Россию, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Политика На Украине призвали к смене мирового порядка Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.

Футбол Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.

Транспорт В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер Как отмечается, систему проверки полиса при помощи дорожных камер начали тестировать в столице.