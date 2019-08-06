Политика

Генпрокурор Украины сообщил о статусе Порошенко в уголовных делахРЕН ТВ вчера в 16:00

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, в каком статусе находится бывший президент страны Петр Порошенко по факту уголовных дел. По сообщениям Луценко, Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых упоминается его имя.
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