Политика
Генпрокурор Украины сообщил о статусе Порошенко в уголовных делахРЕН ТВ вчера в 16:00
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, в каком статусе находится бывший президент страны Петр Порошенко по факту уголовных дел. По сообщениям Луценко, Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых упоминается его имя.
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Экономика
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S&P: новые санкции США не повлияют на оценку кредитоспособности России
Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы не повлияют на оценку кредитоспособности страны международным рейтинговым агентством S&P, пишет ТАСС со ссылкой на его представителей.
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В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:57
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США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику
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О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.
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Названы главные причины незанятости в России
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