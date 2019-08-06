Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них. Об этом 6 августа сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

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