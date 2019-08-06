Политика

Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делахИзвестия 15:24

Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них. Об этом 6 августа сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Генпрокурор Украины: Порошенко по всем делам проходит как свидетель

Коммерсантъ15:08

Генпрокурор Украины назвал статус Порошенко по уголовным делам

РБК14:49

Раскрыт статус Порошенко в уголовных делах

Lenta.ru13:52

Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

Газета.Ru14:08

Бывший президент Украины Петр Порошенко не имеет статуса подозреваемого ни по одному уголовному делу

Эхо Москвы14:01

Генпрокурор Украины заявил, что Порошенко по всем делам проходит как свидетель

ТАСС14:12

Луценко рассказал о статусе Порошенко во всех связанных с ним делах

RT на русском13:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:17, Вашингтон
Политика

Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России

Обновлено в 15:29
Политика

Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез

Обновлено в 15:23
Происшествия

На месте убийства Михаила Круга провели следственный эксперимент

Обновлено в 17:02
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

Обновлено в 16:24
Кино

Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль

Обновлено в 17:12
Происшествия

В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Политика

Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Старший сын Анджелины Джоли переедет в Южную Корею

Сын Анджелины Джоли Мэддокс переедет от матери в Южную Корею. Мэддоксу недавно исполнилось 18 лет, поэтому вскоре он уедет учиться.
Обновлено в 05:45
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено в 07:34
Происшествия

Три человека утонули в море в Сочи во время шторма

Обновлено в 14:50
Общество

Москвичи оценили деятельность Собянина

Еще 30% на хорошо оценили деятельность столичных властей, среднюю оценку мэрии поставили 40%.
Обновлено в 16:55
Политика

Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Игры

Игра Journey неожиданно вышла на iOS

Игра Journey, разработанная студией Thatgamecompany, вышла в начале июня.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Более половины россиян опасаются ядерной войны

Чуть более половины граждан России опасаются наступления ядерной войны, выяснил ВЦИОМ.
Обновлено в 10:49
Политика

Дональд Трамп примет президента Румынии в Белом доме

Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме главу Румынии Клауса Йоханниса.
Обновлено в 13:03
Финансы

Новый виток торговой напряженности вызвал падение акций на Уолл-стрит

До открытия торговой сессии в Нью-Йорке бумаги упали на 3,8% из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем.
Обновлено вчера в 09:31
Авто

Mercedes SL серии R129 официально признан «классикой»

Популярный родстер Mercedes SL серии R129, представленный в 1989 году, отметил тридцатилетие и официально переведен в категорию винтажных автомобилей.
Обновлено в 07:35
Футбол

«Арсенал» объявил о переходе Косьельни в «Бордо»

Пресс-служба «Арсенала» объявила о переходе защитника Лорана Косьельни в «Бордо».
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Экономика

Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафом

Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафом Находящийся в собственности ЦБ банк «Открытие» оштрафован собственным акционером за обращение к кредитной истории граждан без их ведома и согласия, а также за нарушение правил работы с БКИ.
Обновлено в 14:54
Экономика

В Грузии сократилось число российских туристов

В июле сократился поток российских туристов в Грузию – на 6,4% (если сравнивать с прошлым годом).
Обновлено вчера в 06:01
Авто

АвтоВАЗ вспомнил о Lada C-Cross — конкуренте Renault Duster

Кроссоверообразный хэтчбек Lada C-Cross базировался на той же модульной архитектуре, что и Renault Megane.
Обновлено в 15:34
Футбол

Молодёжная команда «Зенита» победила «Барселону» U19

Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Жена Реввы «рассекретила» Наталью Бардо и Марюса Вайсберга

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг начали встречаться в 2015 году. Актриса младше режиссера на 17 лет.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Глава Пентагона выступил против военных операций Турции в Сирии

Министр обороны Соединенных штатов Америки Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В больнице Одесской области взорвалась граната: есть погибшие

Обновлено в 14:25
Спорт

В Dota 2 полностью переработали систему рейтинга

Разработчики Dota 2 выпустили блог, посвященный глобальному обновлению рейтинговой системы.
Обновлено в 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное