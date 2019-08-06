Политика
Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делахИзвестия 15:24
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них. Об этом 6 августа сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.
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Политика
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Сотрудники полиции в Германии взяли под арест мигранта, который запугивал ножом случайных прохожих в городе Ротвайль на юго-западе ФРГ.
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Исследование показало, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное.
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Во всяком случае, беседуя с журналистом, Оболенцева упомянула, что люди женятся, когда любят друг друга и когда хотят, чтобы их отношения были закреплены не только энергетически, но и формально.
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В Японии почти 160 авиарейсов отменены из-за тайфуна «Франциско»
Из-за тайфуна "Франциско", во вторник, 6 августа, обрушившегося на юго-западную часть Японии, местные авиакомпании были вынуждены отменить более 150 авиарейсов.
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Российская теннисистка Мария Шарапова расположилась на седьмой строчке в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии журнала Forbes.
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Рабочая группа ЦИК предложила отклонить жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму: Константина Янкаускаса, Александра Руденко, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.
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Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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Происшествия
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".
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Сирийская армия вновь начинает боевые действия в демилитаризованной зоне в Идлибе.
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Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».
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