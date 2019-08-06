Политика
Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делахИзвестия вчера в 15:24
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них. Об этом 6 августа сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.
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Шоу-бизнес
Актера Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт находится в больнице после перенесенного инсульта. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 7 августа.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Магнитогорске прогремел взрыв в автомобиле
Обновлено в 03:17
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии палеонтологи обнаружили останки огромного древнего попугая, пишет Biology Letters.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Футбол
Газзаев не исключил возвращение к тренерской деятельности
Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев не исключил возвращение к тренерской деятельности, передает ТАСС.
Обновлено в 03:19
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Здоровье
Названы российские регионы, где выросло число ВИЧ-инфицированных
Всего в прошлом году было выявлено около 86 тысяч новых ВИЧ-инфицированных. В Иркутской области их число выросло сразу на 16%.
Обновлено в 03:23
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки
«Малвин системс» отчитался в «СПАРК-Интерфакс» о 107%-ном росте выручки (1,7 млрд руб. по итогам года), «Сигнатек» – о 67% (740,8 млн руб.), у «Основы лаб» она выросла почти на четверть – до 996,6 млн руб.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Наука
Первая в мире химера человека и обезьяны была создана в Китае
Алехандро де Лос-Анджелес, исследователь из отдела психиатрии Йельского университета, сказал The Guardian, что химера обезьяна-человек, вероятно, будет использоваться для обнаружения наилучшего соотношения клеток человека и животных.
Обновлено вчера в 03:49
Интернет
Google закрывает приложение для планирования поездок Trips
Стало известно о том, что компания Google закрывает своё приложение для планирования поездок Trips.
Обновлено в 03:24
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не употреблять дыню на голодный желудок
«Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка», — добавили в ведомстве.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области
Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проверяет обстоятельства ЧП на перегоне Ильмовка - Ревда, где накануне вечером с рельсов сошли пять пустых грузовых вагонов.
Обновлено в 01:23
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Экономика
Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана, сообщил «Ъ»
Аналитическая компания Headway сообщила о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 02:53
Происшествия
Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве
В сети появилось видео, на котором видна массовая драка у Москворецкого рынка на юге Москвы.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
В России растут продажи алкоголя частных марок
Согласно результатам исследования, с июня 2018 по май 2019 года в стране снизилась доля продаж СТМ на рынке товаров повседневного пользования до 4,4%. На фоне этого снижения удивительным кажется рост продаж алкоголя под частными марками на 13,4 процента в денежном выражении и на 20,6% в натуральном выражении.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Обновлено в 03:26
Общество
Путин подписал закон о возвращении «дачной амнистии»
В соответствии с законом, который приняла ГД, и вчера, 3 августа, подписал президент РФ Владимир Путин, восстанавливается и продлевается до 1 марта 2021 года возможность в упрощенном порядке оформить право собственности на дачный домик.
Обновлено 04 августа в 13:01
Политика
Зеленский призвал провести встречу лидеров «нормандской четвёрки»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран — участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров по поводу Донбасса.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22