Политика
Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делахИзвестия 15:24
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них. Об этом 6 августа сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.
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В России создадут недорогой аналог шведской бронестали
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Партия Зеленского назвала четырех кандидатов на пост премьера Украины
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Пожар произошел в доме на Наро-Фоминской улице в столичном районе Солнцево, в результате ЧП один человек погиб.
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Общество
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Обновлено в 17:32
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
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Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
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Обновлено в 17:42
Транспорт
Автовладельцы получат уведомления ГИБДД об отсутствии страховки, а потом и штрафы
Пока водителям вместо штрафа за нарушение отправляют письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку.
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«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков
Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.
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Экономика
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Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
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Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».
Обновлено в 19:21
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Найден легкий способ затормозить старение мозга
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Политика
Болтон пригрозил санкциями за поддержку Мадуро
Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон призвал к более жестким международным действиям против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как Вашингтон заморозил активы правительства Боливарианской республики, обвинив Каркас в резкой эскалации давления на самопровозглашенного лидера – Хуана Гуайдо.
Обновлено в 14:16
Кино
Marvel планирует снять сериал о новой супергероине
Marvel планирует снять сериал про абсолютно новую героиню. Представители студии уже начали вести переговоры с телеканалом АВС.
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Авторы Rocket League объявили о крупных изменениях в работе лутбоксов — до конца года Psyonix уберёт ящики со случайным содержимым, заменив их новой системой, схожей с реализованной несколько месяцев назад в Fortnite.
Обновлено в 14:52
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
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Экономика
В Грузии подсчитали убытки от потери российских туристов
В июле текущего года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше доходов от российских туристов, чем в 2018 году.
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