Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла СШАРИА Новости вчера в 11:38

Я считаю, что это неприемлемо. Никто и ничто в этой стране — ни президент, ни парламент, ни посол — не заставят меня отказаться от уголовного преследования в случае совершенного преступления.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill. Генпрокурор, которого назначили на пост в мае 2016 года, отметил, что это произошло во время их первой встречи.

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Общество Названы сайты Рунета с самыми агрессивными пользователями Эксперты выделили такие периоды агрессивного поведения: 14-19 лет, когда играют гормоны, и 25-35 лет, когда появляется осознание важности собственного мнения.

Шоу-бизнес Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.

Общество Росгидромет советует не работать в саду до конца майских праздников Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд не рекомендует россиянам до окончания майских праздников начинать садовые и огородные работы, сообщают РИА Новости.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.

Энергетика Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Здоровье В школе №10 Архангельска дети подхватили кишечную инфекцию У пяти учащихся установлен предварительный — диагноз заражения острой кишечной инфекцией.

Общество МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, до 13 пунктов, рассказал в четверг представитель ведомства Алексей Беззубов.

Происшествия В Москве задержали киллера с сигнальным пистолетом Неудавшееся покушение произошло 20 марта - подозреваемый не меньше двух раз выстрелил в жертву из сигнального пистолета, но повредил потерпевшему лишь манжет куртки.

Происшествия Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.

Футбол Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).

Общество Россию и Китай связал первый железнодорожный мост через Амур Через первый железнодорожный мост между РФ и Китаем планируется экспортировать уголь, лесную продукцию, минеральные удобрения и другие товары.

Экономика Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.

Общество Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Происшествия Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".

Энергетика Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Экономика Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.

Политика Украина ввела персональные санкции против России Президент Украины Петр Порошенко ввел дополнительные персональные санкции против России. Об этом в среду, 20 марта, сообщает РИА Новости.

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».

Политика Задержан бывший президент Бразилии Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в рамках расследования дела о коррупции.

Шоу-бизнес Марат Башаров официально развелся с женой В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.

Политика Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндортранса Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер объявил о переназначении команды регионального правительства с приставкой и.о. Своего поста лишился только глава челябинского миндортранса Дмитрий Микулик, сообщили в четверг в правительстве региона.

Авто Haval выпустил в России топовую версию Haval H9 Топовая комплектация Premium полноразмерного рамного внедорожника Haval H9 предлагается россиянам по цене от 2,78 млн рублей.

Экономика Япония прекратит поставку в РФ трех жизненно важных лекарств Компания объясняет принятую меру пересмотром "продуктового портфеля" Японская компания "Гаксла Фармасьюгикалс" приняла решение о прекращении поставок в Россию трех препаратов, входящих в список жизненно важных, и отзыве регистрационных удостоверений на них.