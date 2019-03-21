Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла СШАРИА Новости вчера в 11:38
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill. Генпрокурор, которого назначили на пост в мае 2016 года, отметил, что это произошло во время их первой встречи.
Читать в источнике
Оценить223
Я считаю, что это неприемлемо. Никто и ничто в этой стране — ни президент, ни парламент, ни посол — не заставят меня отказаться от уголовного преследования в случае совершенного преступления.
— Юрий Луценко, украинский политикКоммерсантъ вчера в 19:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США Йованович передала ему список «неприкасаемых»
Комсомольская правда06:30
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Общество
Названы сайты Рунета с самыми агрессивными пользователями
Эксперты выделили такие периоды агрессивного поведения: 14-19 лет, когда играют гормоны, и 25-35 лет, когда появляется осознание важности собственного мнения.
Обновлено в 09:37
Общество
Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский
Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Общество
Росгидромет советует не работать в саду до конца майских праздников
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд не рекомендует россиянам до окончания майских праздников начинать садовые и огородные работы, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 10:38
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Зеленский отметил, что Украине необходимо вести наступление на "дипломатическом фронте".
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс
Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено в 08:55
Энергетика
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Здоровье
В школе №10 Архангельска дети подхватили кишечную инфекцию
У пяти учащихся установлен предварительный — диагноз заражения острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 07:18
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло
Обновлено в 12:52
Общество
МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов
Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, до 13 пунктов, рассказал в четверг представитель ведомства Алексей Беззубов.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Москве задержали киллера с сигнальным пистолетом
Неудавшееся покушение произошло 20 марта - подозреваемый не меньше двух раз выстрелил в жертву из сигнального пистолета, но повредил потерпевшему лишь манжет куртки.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме
В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено в 07:29
Футбол
Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест
Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).
Обновлено в 12:41
Общество
Россию и Китай связал первый железнодорожный мост через Амур
Через первый железнодорожный мост между РФ и Китаем планируется экспортировать уголь, лесную продукцию, минеральные удобрения и другие товары.
Обновлено в 03:04
Экономика
Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Политика
Украина ввела персональные санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко ввел дополнительные персональные санкции против России. Об этом в среду, 20 марта, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Политика
Задержан бывший президент Бразилии
Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в рамках расследования дела о коррупции.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Марат Башаров официально развелся с женой
В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено в 09:23
Политика
Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндортранса
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер объявил о переназначении команды регионального правительства с приставкой и.о. Своего поста лишился только глава челябинского миндортранса Дмитрий Микулик, сообщили в четверг в правительстве региона.
Обновлено в 07:05
Авто
Haval выпустил в России топовую версию Haval H9
Топовая комплектация Premium полноразмерного рамного внедорожника Haval H9 предлагается россиянам по цене от 2,78 млн рублей.
Обновлено в 07:15
Экономика
Япония прекратит поставку в РФ трех жизненно важных лекарств
Компания объясняет принятую меру пересмотром "продуктового портфеля" Японская компания "Гаксла Фармасьюгикалс" приняла решение о прекращении поставок в Россию трех препаратов, входящих в список жизненно важных, и отзыве регистрационных удостоверений на них.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол
Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:39