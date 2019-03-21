Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла СШАРИА Новости вчера в 11:38
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill. Генпрокурор, которого назначили на пост в мае 2016 года, отметил, что это произошло во время их первой встречи.
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Я считаю, что это неприемлемо. Никто и ничто в этой стране — ни президент, ни парламент, ни посол — не заставят меня отказаться от уголовного преследования в случае совершенного преступления.
— Юрий Луценко, украинский политикКоммерсантъ вчера в 19:40
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США Йованович передала ему список «неприкасаемых»
Комсомольская правда06:30
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