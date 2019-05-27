Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку до выборов в РадуiReactor 21:28
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее интервью Луценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV, он уйдет с должности генпрокурора Украины после выборов в Раду и уйдет в политику.
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Политика
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