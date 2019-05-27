Политика

Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставкуNews.ru 15:54

Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
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Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку

Вести.Ru16:16

Генпрокурор Украины отказался уходить в отставку по требованию Зеленского

РЕН ТВ16:04

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку, несмотря на призыв Зеленского

ТАСС15:46

Генпрокурор Украины анонсировал свою отставку

Газета.Ru15:51

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку по требованию Зеленского

Известия15:51

Луценко уйдет с должности генпрокурора после выборов в Раду

РИА Новости16:02

Генпрокурор Украины Луценко уйдет в отставку только после выборов в Раду

REGNUM15:45
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Наука

Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи

Обновлено 25 мая в 03:16
Армия и оружие

Беспилотник ВСУ скинул гранату на жилой дом, заявили в ДНР

Обновлено в 17:56
Общество

Почему на телефонный звонок нельзя отвечать словом «Да»

Злоумышленникам важно, чтобы отвечающий на звонок человек сказал «Да».
Обновлено в 01:54
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Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»

Ранее Алсу заявила, что ее дочь и других участников втянули в какие-то игры, и выразила уверенность, что все закончится хорошо.
Обновлено вчера в 11:00
Культура

В Лувре сомневаются, что «Спаситель мира» написан да Винчи

По данным британского издания, эксперты Лувра рекомендовали выставить полотно с новой сопроводительной надписью «из мастерской» итальянского художника.
Обновлено в 10:28
Гаджеты

ASUS представила ноутбук с двумя экранами

Устройство оснащено двумя экранами: основным на базе 15,6-дюймовой OLED-матрицы с разрешением 3840 х 2160 точек и дополнительным с диагональю 14 дюймов, соотношением сторон 32:9 и разрешением 3840 х 1440, передает hi-tech.mail.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В Киеве стеклянный мост треснул через сутки после открытия

Построенный в центре Киева стеклянный пешеходно-велосипедный мост треснул спустя сутки после открытия, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:29
Здоровье

Минздрав и Минкультуры займутся пропагандой ЗОЖ через кино

Минздрав обсуждает с Минкультуры создание фильмов и сериалов, которые стали бы пропагандой здорового образа жизни, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Обновлено в 18:38
Здоровье

Психотерапевт рассказал об опасных последствиях хронической усталости

Психотерапевт Александр Федорович рассказал об опасных последствиях синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).
Обновлено в 17:45
Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти

По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Политика

Украина направит ноту России по выдаче украинских моряков

МИД Украины подготовил дипломатическое обращение к МИД России с вопросом об освобождении украинских моряков, которые были задержаны российской стороной в ходе инцидента в Керченском проливе, сообщает RT.
Обновлено в 16:00
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Подозреваемый во взрыве в Лионе купил компоненты бомбы через интернет на свое имя

Главный подозреваемый по делу о взрыве в Лионе заказал компоненты бомбы через Сеть на свое имя.
Обновлено в 18:18
Наука

В Китае показали самый быстрый поезд в мире

Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено в 10:41
Политика

Медведев отменил роуминг в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»

Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Авто

В Сети показали первые фото Kia Xceed без камуфляжа

Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Футбол

«Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» и вышел в Бундеслигу

«Унион» завоевал право выступать в высшем дивизионе в сезоне-2019/20. Команда Урса Фишера по сумме двух матчей прошла «Штутгарт».
Обновлено в 16:31
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Общество

На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти

На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Культура

Финалисты проекта «Ты супер!» получили по квартире

Обновлено в 09:54
Экономика

Прибыль «Акрона» по МСФО увеличилась в I квартале в 2,1 раза

Чистый денежный поток от операционной деятельности вырос в I квартале в 1,6 раза до 7,3 млрд руб. На инвестиционную деятельность направлено 4,36 млрд руб. против 2,76 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500

Обновлено в 17:50
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