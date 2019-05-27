Политика
Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставкуNews.ru 15:54
Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
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Наука
Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи
Обновлено 25 мая в 03:16
Общество
Почему на телефонный звонок нельзя отвечать словом «Да»
Злоумышленникам важно, чтобы отвечающий на звонок человек сказал «Да».
Обновлено в 01:54
Происшествия
Силовики предотвратили теракт в Астраханской области
Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»
Ранее Алсу заявила, что ее дочь и других участников втянули в какие-то игры, и выразила уверенность, что все закончится хорошо.
Обновлено вчера в 11:00
Культура
В Лувре сомневаются, что «Спаситель мира» написан да Винчи
По данным британского издания, эксперты Лувра рекомендовали выставить полотно с новой сопроводительной надписью «из мастерской» итальянского художника.
Обновлено в 10:28
Гаджеты
ASUS представила ноутбук с двумя экранами
Устройство оснащено двумя экранами: основным на базе 15,6-дюймовой OLED-матрицы с разрешением 3840 х 2160 точек и дополнительным с диагональю 14 дюймов, соотношением сторон 32:9 и разрешением 3840 х 1440, передает hi-tech.mail.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Киеве стеклянный мост треснул через сутки после открытия
Построенный в центре Киева стеклянный пешеходно-велосипедный мост треснул спустя сутки после открытия, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:29
Здоровье
Минздрав и Минкультуры займутся пропагандой ЗОЖ через кино
Минздрав обсуждает с Минкультуры создание фильмов и сериалов, которые стали бы пропагандой здорового образа жизни, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Обновлено в 18:38
Здоровье
Психотерапевт рассказал об опасных последствиях хронической усталости
Психотерапевт Александр Федорович рассказал об опасных последствиях синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).
Обновлено в 17:45
Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Политика
Украина направит ноту России по выдаче украинских моряков
МИД Украины подготовил дипломатическое обращение к МИД России с вопросом об освобождении украинских моряков, которые были задержаны российской стороной в ходе инцидента в Керченском проливе, сообщает RT.
Обновлено в 16:00
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Подозреваемый во взрыве в Лионе купил компоненты бомбы через интернет на свое имя
Главный подозреваемый по делу о взрыве в Лионе заказал компоненты бомбы через Сеть на свое имя.
Обновлено в 18:18
Наука
В Китае показали самый быстрый поезд в мире
Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено в 10:41
Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»
Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Авто
В Сети показали первые фото Kia Xceed без камуфляжа
Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
Обновлено в 16:28
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Футбол
«Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» и вышел в Бундеслигу
«Унион» завоевал право выступать в высшем дивизионе в сезоне-2019/20. Команда Урса Фишера по сумме двух матчей прошла «Штутгарт».
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Общество
На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Культура
Финалисты проекта «Ты супер!» получили по квартире
Обновлено в 09:54
Экономика
Прибыль «Акрона» по МСФО увеличилась в I квартале в 2,1 раза
Чистый денежный поток от операционной деятельности вырос в I квартале в 1,6 раза до 7,3 млрд руб. На инвестиционную деятельность направлено 4,36 млрд руб. против 2,76 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50