Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставкуВести.Ru вчера в 16:16
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
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Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей
Правительство Москвы и инвестор строительства Северного дублера Кутузовского проспекта рассчитали примерную стоимость проезда по нему, рассказали «Ведомостям» несколько консультантов и человек, близкий к мэрии.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
«Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США
«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», – передает слова представителя «Ростеха» «Интерфакс».
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Энгельсе в аварии погиб молодой мотоциклист
Обновлено в 00:11
Музыка
Петербург Андрея Петрова зазвучит в «Октябрьском»
30 мая в БКЗ пройдет концерт, посвященный дню рождения Северной столицы Петербург продолжает отмечать свое 316-летие – в БКЗ «Октябрьский» прозвучит музыка великолепного петербургского композитора, народного артиста СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга Андрея Петрова.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Политика
Минобороны хочет ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России предложило ужесточить правила призыва в армию на срочную службу путем изменения процедуры прохождения медицинской комиссии в военкоматах.
Обновлено 26 мая в 21:50
Экономика
США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора Украины
Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины.
Обновлено в 00:35
Общество
Правительство России запретило госучреждениям закупать импортные вина
Правительство России запретило закупки вин иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 02:28
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Здоровье
Редкую операцию сделали 77-летнему пациенту южно-сахалинские врачи
Сахалинцу сделали две операции, в ходе первой удалили опухоль, на второй сделали реконструкцию кожного покрова.
Обновлено в 01:35
Общество
В Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала года
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала 2019 года.
Обновлено в 01:36
Футбол
Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси»
Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар допустил, что финал Лиги Европы с «Арсеналом» может стать его последним матчем за клуб.
Обновлено в 02:07
Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива
Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Авто
Какие поломки машины можно предотвратить и вылечить моторным маслом
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Издатели отказываются печатать газеты на украинском языке за свой счет
Крупнейшее ежедневное издание Украины газета «Сегодня» объявила о нерентабельности печати тиража на украинском языке в связи со вступлением в силу закона об украинизации.
Обновлено вчера в 19:40
Энергетика
Белоруссия установила тарифы на транспортировку нефти по «Дружбе»
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии постановило установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», расположенным в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
Жительница Уфы за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде на зеленый сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено вчера в 15:18
Транспорт
Новые ограничения для таксистов заработают в 2019 году
Напомним, законопроект об агрегаторах такси был рассмотрен Госдумой в первом чтении в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 05:47
Общество
«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое.
Обновлено в 02:28
Футбол
Рамос просит «Реал» отпустить его в Китай
Защитник "Реала" Серхио Рамос попросил президента клуба Флорентино Переса отпустить его в Китай.
Обновлено вчера в 09:48
Авто
Агрегаты прослужат дольше, чем кузов: О состоянии Hyundai Solaris после 200 000 км рассказал владелец
Автолюбитель подчеркнул, что «Солярис» является вполне надежным автомобилем, а его узлы и агрегаты могут прослужить дольше, чем кузов.
Обновлено в 02:02
Общество
Дибров оправдался за поддержку цветных революций
На аудиозаписи Дибров высказывается в поддержку цветных революций и говорит о том, что ждет, когда она произойдет на Дону.
Обновлено в 02:18