Политика

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставкуВести.Ru вчера в 16:16

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
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Луценко отказался уйти в отставку до выборов в Раду

RT на русскомвчера в 19:14

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Генпрокурор Украины анонсировал свою отставку

Газета.Ruвчера в 15:51

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Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку, несмотря на призыв Зеленского

ТАССвчера в 15:46

Генпрокурор Украины Луценко уйдет в отставку только после выборов в Раду

REGNUMвчера в 15:45
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За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
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Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

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«Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США

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Обновлено вчера в 19:40
Общество

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В Энгельсе в аварии погиб молодой мотоциклист

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30 мая в БКЗ пройдет концерт, посвященный дню рождения Северной столицы Петербург продолжает отмечать свое 316-летие – в БКЗ «Октябрьский» прозвучит музыка великолепного петербургского композитора, народного артиста СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга Андрея Петрова.
Обновлено вчера в 09:46
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Обновлено в 00:13
Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Политика

Минобороны хочет ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России предложило ужесточить правила призыва в армию на срочную службу путем изменения процедуры прохождения медицинской комиссии в военкоматах.
Обновлено 26 мая в 21:50
Экономика

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Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины.
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Обновлено в 02:28
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В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
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Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
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Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар допустил, что финал Лиги Европы с «Арсеналом» может стать его последним матчем за клуб.
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Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива

Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
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Авто

Какие поломки машины можно предотвратить и вылечить моторным маслом

Обновлено вчера в 05:59
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Крупнейшее ежедневное издание Украины газета «Сегодня» объявила о нерентабельности печати тиража на украинском языке в связи со вступлением в силу закона об украинизации.
Обновлено вчера в 19:40
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии постановило установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», расположенным в Белоруссии.
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Жительница Уфы за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде на зеленый сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Башкирии.
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