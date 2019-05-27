Политика

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставкуВести.Ru 16:16

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
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Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку

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