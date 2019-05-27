Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставкуВести.Ru вчера в 16:16
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
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Энергетика
Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль
Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на российских АЗС с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири.
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Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Футбол
Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси»
Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар допустил, что финал Лиги Европы с «Арсеналом» может стать его последним матчем за клуб.
Обновлено в 02:07
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Политика
Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
«Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США
«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», – передает слова представителя «Ростеха» «Интерфакс».
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
«Амкар» исключили из состава РФС
РФС исключил три клуба из членов организации во время очередной конференции, которая проходит во вторник в Москве.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников
В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
Украинская армия провела учения в Азовском море
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Фролов: ЗРС С-500 может легко быть уничтожена
Обновлено в 02:07
Происшествия
Труп школьницы с пакетом на голове нашли в Петербурге
Труп школьницы нашли днем 27 мая в квартире дома 55/2 по Ленинскому проспекту. На голове у погибшей был затянут полиэтиленовый пакет.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Обновлено вчера в 15:00
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома
Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.
Обновлено в 03:10
Политика
Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг
Премьер-министр Дмитрий Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг, подписав соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Политика
Команда Зеленского ищет новые кадры для проведения реформ в стране
Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект "социальный лифт", в рамках которого планирует найти квалифицированных специалистов для реформирования страны.
Обновлено в 03:55
Авто
Опубликованы новые фото пикапа на базе Lada Vesta
Цены на грузовую «Гранту» начинаются от 682 тысяч рублей, но очевидно, что на базе «Весты» такой пикап обошелся бы дороже.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Новоизбранный президент Литвы рассказал о будущих отношениях с Россией
Отношения Литвы и России в дальнейшем вряд ли поменяются, так как Вильнюс не хочет «предавать» украинских партнеров.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Хоккей
«Барыс» подписал контракт с Найтом
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Потап рассказал о крупных ссорах с Настей Каменских
Потап рассказал о крупных ссорах с Настей Каменских Потап при этом признался, что у его возлюбленной "очень крепкий характер", и она не слушает вообще никого, если речь идет о ее принципах.
Обновлено в 03:43
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Футбол
РФС в 2018 году потратил на сборные России более 2 миллиардов рублей
Согласно отчету, бюджет на расходы на сборные России составлял 1 миллиард 216,4 миллиона рублей.
Обновлено в 03:30
Здоровье
В Великобритании женщина родила ребенка без кожи
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Девочку из Перми отстранили от занятий из-за отказа делать манту
Родители Мирославы Пятуниной отказались от анализа реакции Манту и прошли современный т-спот.
Обновлено в 02:47