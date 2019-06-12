Политика
Генпрокурор Украины: Зеленский не имеет права меня увольнятьPravda.Ru 10:07
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал представление на его увольнение, внесенное президентом Владимиром Зеленским в Верховную раду, незаконным.
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию theБабель прокомментировал поданное в Верховную раду новым президентом страны Владимиром Зеленским представление на его увольнение.РБК13:08
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