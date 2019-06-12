Генпрокурор Украины: Зеленский не имеет права меня увольнятьPravda.Ru 10:07

с чего всё началось

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал представление на его увольнение, внесенное президентом Владимиром Зеленским в Верховную раду, незаконным.

Генпрокурор Украины: Зеленский не имеет права меня увольнять

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Происшествия В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома Пожарные ночью в четверг спасли семерых жильцов многоквартирного дома в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где загорелся подвал, сообщает региональный главк МЧС.

Экономика Чубайс предложил ввести в России углеродный налог Чубайс отметил, что в постановлении правительства в рамках плана действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть блок вопросов, связанных с измерением выбросов.

Общество Россияне назвали любимые мультфильмы Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Происшествия В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.

Космос Совет РАН по космосу призвал начать работы по проекту «Венера-Д» Совет Российской академии наук по космосу призвал Роскосмос начать опытно-конструкторские работы по проекту автоматической межпланетной станции «Венера-Д».

Экономика Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.

Экономика Москва вылетела из сотни самых дорогих для иностранцев городов мира Российская столица покинула первую сотню рейтинга самых дорогих для иностранных граждан городов мира, говорится в глобальном исследовании о стоимости проживания, подготовленном консалтинговым агентством ECA International.

Футбол Французская Лига 1 будет официально называться Ligue 1 Uber Eats По контракту следующие два сезона высший дивизион чемпионата Франции будет официально именоваться Ligue 1 Uber Eats.

Политика США изменили написание Киева в международной базе Совет США по географическим названиям решил изменить написание Киева в международной базе. Об этом сообщило посольство Украины в Вашингтоне.

Шоу-бизнес Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться Хотя рэпер около двух лет состоял в отношениях с Кети Топурией, он на ней так и не женился.

Экономика В России могут вырасти тарифы на сбор мусора В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.

Финансы Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.

Политика Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Наука Live Science (США): океан погружается в мантию Земли, а частично виноват в этом мертвый суперконтинент (LiveScience) Каждый день сотни миллионов литров (галлонов) воды устремляются со дна океана в направлении мантии Земли, образуя таким образом часть очень мокрого процесса регенерации, которую ученые называют глубоководным циклом.

Происшествия Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.

Происшествия На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Армия и оружие Трамп собрался отправить в Польшу две тысячи военных США Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продаст Польше много F-35, писал News.ru.

Политика Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕ Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина касательно возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.

Общество Ушел из жизни журналист Андрей Петров Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.

Происшествия Во Владикавказе произошла перестрелка Во Владикавказе на улице Дзусова произошла перестрелка.

Общество Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла Вулкан Ключевской, активизировавшийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря, сообщает в среду Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Авто Стартовали продажи новой внедорожной версии «Лады Гранты» В России стартовали продажи новой модели «Лада» - внедорожник «Гранта Кросс», передает Общественное телевидение России.

Авто Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.

Армия и оружие Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.