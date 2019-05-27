Политика
Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставкуNews.ru 15:54
Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
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Гороскоп на 28 мая: успешный день для этого знака
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Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
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Ребенок заболел перед путешествием: ехать или нет
Вид транспорта Если чадо заболевает или только что переболело, его организм более уязвим.
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Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке
Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
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Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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Происшествия
В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме
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Общество
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Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
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Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Великобритании родился ребенок без кожи
В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
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Украина разработала замену ракете «Зенит»
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Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
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Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил глава МИД
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием, которое запрещено указом верховного лидера страны Али Хаменеи.
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В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
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Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
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Toyota объявила дату начала продаж новой Supra в России
Toyota сообщила о том, что прием заказов на новую модель Toyota Supra пятого поколения стартует в России уже 3 июня.
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«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
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Происшествия
Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге
Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».
Обновлено в 11:16
Общество
Жильцы многоквартирного дома в Поронайске разделились во мнениях об устройстве двора
Собственники, проживающие в доме №3 на ул. Гагарина в Поронайске, вчера собирались во дворе, чтобы принять решение о поддержке или изменении проекта благоустройства придомовой территории.
Обновлено в 20:10
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Политика
Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеевым.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Facebook подбросили наркотики
Пользователи соцсети пожаловались на рекламу «закладчиков» В российском сегменте Facebook появилась реклама работы «закладчиком» — так на сленге называют распространителей наркотиков.
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Энергетика
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
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Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
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Владельцы грядущего iPhone смогут, таким образом, подключить к смартфону две пары беспроводных наушников AirPods.
Обновлено в 03:37
Общество
Непогода оставила без света около 5 тысяч жителей Приморья
Около 5 тысяч жителей Приморья остались без электроэнергии из-за ухудшения погоды.
Обновлено в 11:52
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Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону
Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
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Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи
Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16