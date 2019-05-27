Политика

Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставкуNews.ru 15:54

Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Генпрокурор Украины анонсировал свою отставку

Газета.Ru15:51

Генпрокурор Украины отказался уходить в отставку по требованию Зеленского

РЕН ТВ16:04

Луценко уйдет с должности генпрокурора после выборов в Раду

РИА Новости16:02

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку

Вести.Ru16:16

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку по требованию Зеленского

Известия15:51

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку, несмотря на призыв Зеленского

ТАСС15:46

Генпрокурор Украины Луценко уйдет в отставку только после выборов в Раду

REGNUM15:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:37, Ашберн
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

В Японии 50-летний мужчина напал с ножом на группу школьников начальных классов. Об этом сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 20:53
Армия и оружие

В ДНР сообщили об атаке беспилотника силовиков на Горловку

Обновлено в 18:36
Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Политика

Министр предложил вообще отменить пенсии

Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:55
Транспорт

Госдума намеревается запретить таксистам работать сверх нормы

Государственная дума намеревается запретить таксистам работать сверх установленного времени.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Армия и оружие

Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 21:40
Общество

Чиновники могут запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей

Чиновники Минпросвещения и Минприроды разрабатывают поправки в Водный кодекс, которые установят запрет на доступ посторонних к пляжам детских лагерей.
Обновлено в 14:00
Общество

На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти

В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено в 16:02
Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
Происшествия

Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского

В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт

Обновлено в 21:00
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Общество

В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено в 21:35
Политика

Погранслужба ФСБ предупредила об угрозе провокаций со стороны Украины

"Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма", - пояснил силовик.
Обновлено в 13:15
Хоккей

«Бостон» победил «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Ранее «Сент-Луис» трижды играл в финале Кубка Стэнли — в сезонах 1967/68, 1968/69 и 1969/70.
Обновлено в 23:01
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.
Обновлено в 10:49
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено в 23:00
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Экономика

Россияне смогут заработать на сдаче бутылок

Как известно, практика сдачи бутылок существовала в СССР, особенно распространившись в 1970-е годы.
Обновлено в 06:00
Религия

Ройзман предрек РПЦ проблемы с обществом

Напомним, предстоятель церкви в свою очередь признал, что определенные проблемы в отношениях с социумом у РПЦ есть, «В ряде случаев церкви приходится сталкиваться с ничем не мотивированной злобой», - заявил накануне патриарх.
Обновлено в 23:08
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Общество

Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый год заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Обновлено в 18:38
Происшествия

В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет

Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:25
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено в 14:47
Происшествия

В одесской колонии вспыхнул бунт

Обновлено в 05:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное