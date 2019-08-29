Политика

Российская газетаРоссийская газетаГенпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
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Генпрокурор Украины написал заявление об отставке

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
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