Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с РоссиейРИА Новости 09:43

Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было. Барр поблагодарил спецпрокурора Роберта Мюллера за то, что тот смог "раскрыть природу попыток России вмешаться в наш выборный процесс".

Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

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