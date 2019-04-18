Политика
США не нашли доказательств сговора Трампа с МосквойBFM.ru 10:59
Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа или других американцев с российскими властями на выборах в 2016 году. Об этом сообщает телеканал CNN. При этом сама Россия в выборы вмешивалась.
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После почти двух лет расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов свидетелей спецпрокурор убедился в финансировании российским правительством незаконного вмешательства в выборы 2016 года, но не обнаружил сговора кампании Трампа и других американцев.
— Уильям Барр, американский политикREGNUM 10:15
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