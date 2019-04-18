Политика

Генпрокурор США подтвердил отсутствие сговора Трампа с РФУтроNews 10:57

Передает корреспондент УтроNews. На пресс-конференции Уильям Барр заявил, что российская сторона якобы вмешивалась в выборы президента США, но Дональд Трамп и его избирательный штаб не принимали в этом участия. Напомним, что речь идет о выборах 2016 года.
Читать в источнике
Уильям Барр
После почти двух лет расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов свидетелей спецпрокурор убедился в финансировании российским правительством незаконного вмешательства в выборы 2016 года, но не обнаружил сговора кампании Трампа и других американцев.
— Уильям Барр, американский политикREGNUM 10:15

Подробнее о событии

Доказательств связи штаба Трампа с Россией недостаточно для дела, заявил Мюллер

Газета.Ru12:32

США считают, что Россия вмешивалась в выборы президента. Но штаб Трампа ни при чем

ТАСС10:16

Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, но сговора Дональда Трампа с Москвой не было

Эхо Москвы11:10

США не нашли доказательств сговора Москвы и Трампа

РБК09:56

В Госдуме оценили заявление Барра об отсутствии сговора Трампа с Россией

RT на русском10:11

Генпрокурор США заявил, что штаб Трампа не помогал России в контактах с Wikileaks

Интерфакс10:10

Попытка России вмешаться в американские выборы-2016 очевидна: сенатор США

REGNUM15:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой

29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Общество

Треть водки в России оказалась нелегальной

Почти треть водки в России оказалась нелегальной.
Обновлено в 11:09
Политика

Зеленский представил членов своей команды

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил членов своей команды и рассказал, какие должности они займут в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:28
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Общество

Разрешение на бесплатную парковку для многодетных в Москве продлят

Действие разрешения на бесплатную парковку в столице будет продлено с одного до трех лет для многодетных семей, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 11:20
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие

Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС

Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.
Обновлено в 13:55
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 14:48
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
ЖКХ

Отопление в Москве отключат в конце апреля – начале мая

Отключение отопления в Москве начнется в конце апреля – начале мая. Об этом 17 апреля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Владимир Меньшов стал жертвой мошенников

Обновлено в 03:47
Общество

Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет

Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.
Обновлено в 09:24
Политика

Зеленский пообещал наладить альтернативные поставки нефти

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, комментируя в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" решение России прекратить поставки нефти и нефтепродуктов в Украину, заявил, что необходимо искать альтернативные поставки.
Обновлено в 15:29
Политика

Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Кино

Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ

Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Хоккей

Хоккеисты сборной России обыграли швейцарцев в матче Еврочелленджа

В матче Еврочелленджа, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира, хоккеисты сборной России в Сочи обыграли команду Швейцарии со счетом 5:2. В составе российской команды дебютировали сразу шесть игроков.
Обновлено в 15:40
Происшествия

В московской редакции «Росбалта» прошли обыски

Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Кино

«Проект»: из 160 фильмов с господдержкой лишь 19 окупились в прокате

Фильму при бюджете в 1,5 млрд рублей в прокате удалось собрать лишь 537 млн рублей.
Обновлено в 08:29
Политика

Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Кино

Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет

Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Хоккей

Дмитрий Медведев планирует посетить четвёртый матч серии «Авангард» — ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев планирует посетить четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между хоккейным клубом «Авангард» и московским ЦСКА.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Политика

Суд признал незаконной национализацию «Приватбанка»

В Киеве суд признал незаконной национализацию "Приватбанка", который принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:07
Здоровье

Ученые подтвердили, что собаки полезны для здоровья их хозяев

Обновлено в 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное