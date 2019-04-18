Генпрокурор США подтвердил отсутствие сговора Трампа с РФУтроNews 10:57

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Передает корреспондент УтроNews. На пресс-конференции Уильям Барр заявил, что российская сторона якобы вмешивалась в выборы президента США, но Дональд Трамп и его избирательный штаб не принимали в этом участия. Напомним, что речь идет о выборах 2016 года.

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