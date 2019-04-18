Политика
Генпрокурор США подтвердил отсутствие сговора Трампа с РФУтроNews 10:57
Передает корреспондент УтроNews. На пресс-конференции Уильям Барр заявил, что российская сторона якобы вмешивалась в выборы президента США, но Дональд Трамп и его избирательный штаб не принимали в этом участия. Напомним, что речь идет о выборах 2016 года.
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После почти двух лет расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов свидетелей спецпрокурор убедился в финансировании российским правительством незаконного вмешательства в выборы 2016 года, но не обнаружил сговора кампании Трампа и других американцев.
— Уильям Барр, американский политикREGNUM 10:15
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