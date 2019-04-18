Генпрокурор США: сговора Трампа с Россией не былоВести.Ru 10:48

После почти двух лет расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов свидетелей спецпрокурор убедился, что российское правительство спонсировало усилия по незаконному вмешательству в выборы 2016 года, но не было обнаружено сговора кампании Трампа и других американцев по этим усилиям.

Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что сговора американского президента США Дональда Трампа или других граждан Соединенных Штатов с российскими властями на выборах в 2016 году не было.

Генпрокурор США: сговора Трампа с Россией не было

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