Политика
Генпрокурор США: сговора Трампа с Россией не былоВести.Ru 10:48
Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что сговора американского президента США Дональда Трампа или других граждан Соединенных Штатов с российскими властями на выборах в 2016 году не было.
Читать в источнике
Оценить
После почти двух лет расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов свидетелей спецпрокурор убедился, что российское правительство спонсировало усилия по незаконному вмешательству в выборы 2016 года, но не было обнаружено сговора кампании Трампа и других американцев по этим усилиям.
— Уильям Барр, американский политикИнфо24 10:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 21:02, Ашберн
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Политика
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Авто
Hyundai представила в Нью-Йорке новый седан Hyundai Sonata
Компания Hyundai представила на автосалоне в Нью-Йорке седан Hyundai Sonata нового поколения.
Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Здоровье
Четырехмесячного Мурада спасет многоэтапная хирургия
Зинаида кладет четырехмесячного сына на колени и начинает делать с ним зарядку: синхронно сгибает и разводит в стороны руки мальчика.
Обновлено в 18:39
Политика
Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину
Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь
Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Северной Ирландии при стрельбе погибла женщина
Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе, произошедшей в городе Лондондерри на северо-западе региона, в результате которой скончался один человек.
Обновлено в 20:32
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Обновлено в 13:45
Общество
Губернатор Тульской области за год заработал более 6,5 млн рублей
Глава Тульской области Алексей Дюмин в 2018 году заработал 6 695 283,75 рублей.
Обновлено в 13:31
Общество
Импортозамещение критической важности
Директор по маркетингу и системным исследованиям ООО "НТЦ Протей" Владимир Фрейнкман рассказал о решениях отечественной разработки для построения ядра сетей LTE и 5G для нужд критической коммуникации.
Обновлено в 19:30
Общество
Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ
Звезды российского и зарубежного кино прибыли на открытие 41-го московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 12:21
Экономика
Медведев поддержал идею совмещения ОСАГО и КАСКО
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посчитал отличной идеей объединить ОСАГО и КАСКО в один полис.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам
Обновлено в 19:10
Армия и оружие
В первом полете у Ил-112В отказала автоматика
Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Акула напала на школьницу во Флориде
Обновлено в 19:59
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Авиация Тихоокеанского флота обнаружила подлодки противника в Арктике
Самолеты ТОФ выследили иностранные подлодки в Арктике Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский рассказал об полёте экипажей самолетов Ил-38, входящих в состав противолодочной эскадрильи.
Обновлено в 09:25
Политика
Порошенко пригрозил украинцам утратой «достижений»
Достижения Украины за почти пять лет президентства Петра Порошенко могут быть утрачены. Об этом глава государства написал в Facebook.
Обновлено в 17:56
Политика
Бельгия решила снизить число беженцев с помощью Facebook
Бельгия запустила кампанию в Facebook для разубеждения просящих убежище беженцев из Палестины и Марокко.
Обновлено в 19:20
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:32
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных хэтчбеков с пробегом в России.
Обновлено в 08:51
Общество
Скотленд-Ярд заявил, что не допустит блокировки Хитроу активистами
Скотленд-Ярд не допустит блокировки работы аэропорта Хитроу экологическими активистами, соответствующие планы разработаны совместно с другими подразделениями полиции, сообщило столичное полицейское управление.
Обновлено в 13:26
Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Политика
Премьер-министр и правительство Мали уходят в отставку
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял отставку премьер-министра страны Сумейлу Бубея Маига и его правительства.
Обновлено в 19:42
Гаджеты
Samsung может начать производство GPU для дискретных видеокарт Intel
Специалисты предполагают, что компании могут заключить контракт, в рамках которого Samsung будет производить GPU для будущих дискретных видеокарт Xe.
Обновлено в 17:08
Общество
Власти Чили предложили Франции дерево и медь для ремонта Нотр-Дама
Как сообщает радиостанция BioBio, президент Чили Себастьян Пиньера в ходе телефонных переговоров обратился к своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с предложением оказать помощь в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 19:14