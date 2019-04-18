Политика

Генпрокурор США: сговора Трампа с Россией не былоВести.Ru 10:48

Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что сговора американского президента США Дональда Трампа или других граждан Соединенных Штатов с российскими властями на выборах в 2016 году не было.
Читать в источнике
Уильям Барр
После почти двух лет расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов свидетелей спецпрокурор убедился, что российское правительство спонсировало усилия по незаконному вмешательству в выборы 2016 года, но не было обнаружено сговора кампании Трампа и других американцев по этим усилиям.
— Уильям Барр, американский политикИнфо24 10:15

Подробнее о событии

США не нашли доказательств сговора Москвы и Трампа

РБК09:56

США считают, что Россия вмешивалась в выборы президента. Но штаб Трампа ни при чем

ТАСС10:16

Генпрокурор США заявил, что штаб Трампа не помогал России в контактах с Wikileaks

Интерфакс10:10

Дональд Трамп не сговаривался с Москвой

Коммерсантъ15:40

В Госдуме оценили заявление Барра об отсутствии сговора Трампа с Россией

RT на русском10:11

Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, но сговора Дональда Трампа с Москвой не было

Эхо Москвы11:10

Россия вмешивалась в американские выборы, заявил генпрокурор США

Газета.Ru10:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 21:02, Ашберн
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Политика

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Авто

Hyundai представила в Нью-Йорке новый седан Hyundai Sonata

Компания Hyundai представила на автосалоне в Нью-Йорке седан Hyundai Sonata нового поколения.
Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Здоровье

Четырехмесячного Мурада спасет многоэтапная хирургия

Зинаида кладет четырехмесячного сына на колени и начинает делать с ним зарядку: синхронно сгибает и разводит в стороны руки мальчика.
Обновлено в 18:39
Политика

Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину

Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь

Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В Северной Ирландии при стрельбе погибла женщина

Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе, произошедшей в городе Лондондерри на северо-западе региона, в результате которой скончался один человек.
Обновлено в 20:32
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Виктория Боня отказалась комментировать конфликт Шнурова и Собчак

Обновлено в 05:08
Общество

Губернатор Тульской области за год заработал более 6,5 млн рублей

Глава Тульской области Алексей Дюмин в 2018 году заработал 6 695 283,75 рублей.
Обновлено в 13:31
Общество

Импортозамещение критической важности

Директор по маркетингу и системным исследованиям ООО "НТЦ Протей" Владимир Фрейнкман рассказал о решениях отечественной разработки для построения ядра сетей LTE и 5G для нужд критической коммуникации.
Обновлено в 19:30
Общество

Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ

Звезды российского и зарубежного кино прибыли на открытие 41-го московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 12:21
Экономика

Медведев поддержал идею совмещения ОСАГО и КАСКО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посчитал отличной идеей объединить ОСАГО и КАСКО в один полис.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие

Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам

Обновлено в 19:10
Армия и оружие

В первом полете у Ил-112В отказала автоматика

Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов.
Обновлено в 17:15
Происшествия

Акула напала на школьницу во Флориде

Обновлено в 19:59
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Культура

Как «Золотая маска» опускает русский театр до уровня сельского клуба

Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Авиация Тихоокеанского флота обнаружила подлодки противника в Арктике

Самолеты ТОФ выследили иностранные подлодки в Арктике Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский рассказал об полёте экипажей самолетов Ил-38, входящих в состав противолодочной эскадрильи.
Обновлено в 09:25
Политика

Порошенко пригрозил украинцам утратой «достижений»

Достижения Украины за почти пять лет президентства Петра Порошенко могут быть утрачены. Об этом глава государства написал в Facebook.
Обновлено в 17:56
Политика

Бельгия решила снизить число беженцев с помощью Facebook

Бельгия запустила кампанию в Facebook для разубеждения просящих убежище беженцев из Палестины и Марокко.
Обновлено в 19:20
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:32
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных хэтчбеков с пробегом в России.
Обновлено в 08:51
Общество

Скотленд-Ярд заявил, что не допустит блокировки Хитроу активистами

Скотленд-Ярд не допустит блокировки работы аэропорта Хитроу экологическими активистами, соответствующие планы разработаны совместно с другими подразделениями полиции, сообщило столичное полицейское управление.
Обновлено в 13:26
Политика

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Политика

Премьер-министр и правительство Мали уходят в отставку

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял отставку премьер-министра страны Сумейлу Бубея Маига и его правительства.
Обновлено в 19:42
Гаджеты

Samsung может начать производство GPU для дискретных видеокарт Intel

Специалисты предполагают, что компании могут заключить контракт, в рамках которого Samsung будет производить GPU для будущих дискретных видеокарт Xe.
Обновлено в 17:08
Общество

Власти Чили предложили Франции дерево и медь для ремонта Нотр-Дама

Как сообщает радиостанция BioBio, президент Чили Себастьян Пиньера в ходе телефонных переговоров обратился к своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с предложением оказать помощь в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 19:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное