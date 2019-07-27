Политика

Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млнГазета.Ru 03:31

В США подан иск на $100 млн против российского специалиста по криптовалютам Александра Винника в качестве компенсации за якобы нарушение банковской тайны его биржей ВТС-е. Сам Винник находится в тюрьме в Греции - его обвиняют в отмывании $4 млрд через транзакции биткоинов.
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США потребовали от россиянина Александра Винника возмещения суммы в 100 млн долл. за ущерб, нанесенный его действиями

Эхо Москвы04:00

Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млн

Газета.Ru03:31

США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

РИА Новостивчера в 20:46

CША потребовали от россиянина Винника и биржи BTC-e $100 млн

РБКвчера в 21:17

США потребовали от «криптовалютного короля» Винника 100 миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 21:10

CША потребовали от Винника и биржи BTC-e $100 млн

RT на русскомвчера в 22:40

Прокуратура США требует от россиянина Винника и биржи ВТС-е выплатить $100 млн

ТАССвчера в 20:08
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Кино

Телеканал НТВ потребовал удалить трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено в 06:50
Кино

Трагически погибла 24-летняя звезда «Брестской крепости»

В 24 года трагически погибла главная героиня художественного фильма "Брестская крепость" Вероника Никонова, сыгравшая в кинокартине дочь лейтенанта Кижеватова, которую впоследствии расстреляли фашисты.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Подмосковье самолет упал в карьер

Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
Обновлено в 06:48
Общество

Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые

Обновлено в 01:37
Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Политика

Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту

На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда, причем непременно раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 04:33
Культура

«Крокодила Гену» и «Попугая Кешу» снимут в 3D

Ранее стало известно, что киностудия "Союзмультфильм" планирует снять продолжение историй про героев культовых советских мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка и крокодил Гена".
Обновлено в 05:28
Религия

В Киеве начался крестный ход Московского патриархата

Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Политика

Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки

В 2013 году в рамках экспедиции РГО Путин совершил погружение на батискафе к месту гибели парусно-винтового фрегата Балтийского флота "Олег".
Обновлено в 07:22
Экономика

Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях

Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания

Обновлено в 06:23
Общество

Грозы, ливни и град ожидаются в Свердловской области до вторника

Обновлено в 06:26
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Политика

Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе

Обновлено в 06:18
Происшествия

В Петербурге трагически погибли известный блогер Road-To Film и диггер

Обновлено в 06:13
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год

Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году.
Обновлено вчера в 10:30
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Политика

Соловьёв призвал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России

Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокаторами оппозиционеров, пытающихся провести несанкционированный митинг в Москве.
Обновлено в 06:20
Энергетика

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Обновлено в 06:00
Происшествия

Проходят обыски в министерстве финансов Астраханской области

На прошлой неделе Следком России возбудил 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов о превышении должностных полномочий и мошенничестве при расселении аварийного жилья.
Обновлено вчера в 03:30
Космос

На Луне «проснулись» и приступили к работе китайские аппараты

Обновлено в 04:06
Футбол

«Уфа» примет «Крылья Советов» в матче 3-го тура РПЛ

Обе команды в предыдущем туре проиграли домашние матчи с одинаковым счётом 2:3. На данный момент «Уфа» располагается на тринадцатом месте турнирной таблицы, не имея в своем активе ни одного очка после двух поражений.
Обновлено вчера в 21:04
Общество

Жена Стаса Михайлова устроила скандал на «Жаре»

На фестивале «Жара», где собрался большой звездный анклав, по режиссерскому замыслу для подогрева действа планировался песенный баттл Лепса и Михайлова.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Подлодку – штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года

Атомную подводную лодку «Хабаровск» (проект 09851) спустят на воду до конца 2019 года.
Обновлено в 04:20
Политика

Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero

Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Общество

В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Экономика

«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке

«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено вчера в 08:51
Общество

Жару в Москве сменят аномальные холода

Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Политика

Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией

72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией - таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel.
Обновлено в 05:17
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