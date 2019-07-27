Политика
Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млнГазета.Ru 03:31
В США подан иск на $100 млн против российского специалиста по криптовалютам Александра Винника в качестве компенсации за якобы нарушение банковской тайны его биржей ВТС-е. Сам Винник находится в тюрьме в Греции - его обвиняют в отмывании $4 млрд через транзакции биткоинов.
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Кино
Телеканал НТВ потребовал удалить трейлер сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:50
Кино
Трагически погибла 24-летняя звезда «Брестской крепости»
В 24 года трагически погибла главная героиня художественного фильма "Брестская крепость" Вероника Никонова, сыгравшая в кинокартине дочь лейтенанта Кижеватова, которую впоследствии расстреляли фашисты.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
Обновлено в 06:48
Общество
Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Политика
Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту
На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда, причем непременно раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 04:33
Культура
«Крокодила Гену» и «Попугая Кешу» снимут в 3D
Ранее стало известно, что киностудия "Союзмультфильм" планирует снять продолжение историй про героев культовых советских мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка и крокодил Гена".
Обновлено в 05:28
Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Политика
Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки
В 2013 году в рамках экспедиции РГО Путин совершил погружение на батискафе к месту гибели парусно-винтового фрегата Балтийского флота "Олег".
Обновлено в 07:22
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
Обновлено в 06:23
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Политика
Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе
Обновлено в 06:18
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год
Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Политика
Соловьёв призвал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России
Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокаторами оппозиционеров, пытающихся провести несанкционированный митинг в Москве.
Обновлено в 06:20
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Проходят обыски в министерстве финансов Астраханской области
На прошлой неделе Следком России возбудил 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов о превышении должностных полномочий и мошенничестве при расселении аварийного жилья.
Обновлено вчера в 03:30
Космос
На Луне «проснулись» и приступили к работе китайские аппараты
Обновлено в 04:06
Футбол
«Уфа» примет «Крылья Советов» в матче 3-го тура РПЛ
Обе команды в предыдущем туре проиграли домашние матчи с одинаковым счётом 2:3. На данный момент «Уфа» располагается на тринадцатом месте турнирной таблицы, не имея в своем активе ни одного очка после двух поражений.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на «Жаре»
На фестивале «Жара», где собрался большой звездный анклав, по режиссерскому замыслу для подогрева действа планировался песенный баттл Лепса и Михайлова.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Подлодку – штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Атомную подводную лодку «Хабаровск» (проект 09851) спустят на воду до конца 2019 года.
Обновлено в 04:20
Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Экономика
«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено вчера в 08:51
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Политика
Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией
72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией - таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel.
Обновлено в 05:17