Политика
Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млнГазета.Ru 03:31
В США подан иск на $100 млн против российского специалиста по криптовалютам Александра Винника в качестве компенсации за якобы нарушение банковской тайны его биржей ВТС-е. Сам Винник находится в тюрьме в Греции - его обвиняют в отмывании $4 млрд через транзакции биткоинов.
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Происшествия
На Урале ребенок утонул во время экскурсии
В Свердловской области 12-летний подросток утонул в реке во время экскурсии.
Обновлено в 02:37
Наука
Ученые предлагают дать новое определение ожирению
Исходя из результатов исследования, Бао считает, что понятие "ожирение" нужно переосмыслить, включив в него не только ИМТ, но и обхват талии и других частей тела.
Обновлено 25 июля в 08:46
Общество
Футболисту Тарасову закрыли выезд за границу
Обновлено вчера в 11:46
Здоровье
Названы причины появления белого налета на языке и способы лечения
Не редко на языке взрослого человека появляется белый налет.
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Политика
Назван основной претендент на пост премьера Украины
После победы президентской партии "Слуга народа" на парламентских выборах на Украине правительство может возглавить заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук, сообщает радио "Новое время" со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 02:45
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
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Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
В начале следующей недели москвичей ожидает резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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Общество
Названы самые стыдные ошибки в речи
Ученые рассказали о топ-10 ошибках в речи, за которые бывает стыдно людям, говорящим на русском языке.
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Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Врачи сообщили, что состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
"Состояние тяжелое", - сказал ТАСС собеседник агентства.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией
Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 02:42
Наука
В России разработали светофор, проецирующий «лазерную стену»
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя
Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.
Обновлено в 03:37
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Космос
Превращение неживой материи в живую
Теорию происхождения многоклеточных организмов создал наш соотечественник, выдающийся учёный И. И. Мечников (1845 – 1916), лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1908 г. Многоклеточные организмы прошли долгий путь эволюции жизни, о чем свидетельствует палеонтологическая летопись, окаменевшие страницы которой постепенно открывают тайны происхождения жизни.
Обновлено вчера в 06:07
Общество
Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания
Австралийские ученые совместно с коллегами из США проанализировали сотни постов в Twitter в 2018 году и выяснили, по каким поводам люди подвергают свой организм крайней опасности, планируя употреблять алкоголь "до потери сознания".
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия
В предвыборном штабе Яшина проходят обыски
Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Российские дипломаты снова встретились с задержанными в КНДР моряками
Дипломаты российского посольства в Корейской Народно-Демократической Республике провели вторую встречу с задержанными Северной Кореей моряками рыболовного судна.
Обновлено в 03:56
Политика
Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено вчера в 09:46
Кино
«Аладдин» заработал миллиард долларов в мировом прокате
Ещё одним фильмом 2019 года, взявшим в прокате миллиард, стал «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 02:58
Космос
В Японии частная ракета после запуска упала в море
Обновлено в 03:51