Экономика
Президент Мексики призвал Трампа «изменить отношение»REGNUM вчера в 13:42
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал власти Соединённых Штатов «изменить отношение» к Мексике и «исправить ситуацию» после угроз президента США Дональда Трампа, 31 мая передаёт агентство Reuters.
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Американские индексы снижаются на решении Трампа развязать торговую войну с Мексикой
Финмаркетвчера в 10:49
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Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
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