Президент Мексики призвал Трампа «изменить отношение»REGNUM вчера в 13:42

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал власти Соединённых Штатов «изменить отношение» к Мексике и «исправить ситуацию» после угроз президента США Дональда Трампа, 31 мая передаёт агентство Reuters.

Происшествия Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 22 Число пострадавших после взрывов на заводе НИИ «Кристалл» в Дзержинске, по предварительным данным, увеличилось до 22 человек.

Политика Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17 В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Общество Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.

Наука Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Происшествия В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания Помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов убит в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Происшествия В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек В результате погибли по меньшей мере 12 человек, ещё четверо госпитализированы.

Происшествия Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.

Политика Пушков: Зеленский начал получать угрозы Украинские политики начали выдвигать угрозы президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Хоккей «Виннипег» подписал контракт с Чибисовым Как утверждает CapFriendly, 26-летний форвард подписал с "Джетс" однолетний контракт новичка.

Политика Путин присвоил имена российским аэропортам Президент России Владимир Путин присвоил московскому аэропорту Шереметьево имя поэта Александра Пушкина, Внуково - авиаконструктора Андрея Туполева, а Домодедово — учёного Михаила Ломоносова.

Происшествия В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Тахтамукайском районе Адыгеи, загорелись один вагон и грузовик, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авто В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.

Общество Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.

Футбол Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания).

Шоу-бизнес Собчак смешали с грязью после скандала с Бузовой Ранее Ксения Собчак на своем YouTube-канале призналась, что известные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой.

Авто Названы 5 проблем подержанного Mitsubishi Pajero четвертого поколения Следующей проблемой подержанного авто является «закисание» и «гниение» такого элемента подвески, как тяга, неисправности которой приводят к подъему «передка» машины, что в свою очередь слепит других участников движения.

Происшествия Опубликовано видео задержания экс-губернатора Ивановской области Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.