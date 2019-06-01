Экономика

Президент Мексики призвал Трампа «изменить отношение»REGNUM вчера в 13:42

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал власти Соединённых Штатов «изменить отношение» к Мексике и «исправить ситуацию» после угроз президента США Дональда Трампа, 31 мая передаёт агентство Reuters.
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