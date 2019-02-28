Политика

Генпрокурор Израиля намерен предъявить Нетаньяху обвинения в коррупцииRT на русском вчера в 11:31

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерении предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения во взяточничестве и мошенничестве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на израильское телевидение.
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Коррупция разлучила Путина и Нетаньяху

Национальная служба новостейвчера в 14:23

Нетаньяху сравнил обвинения против себя с карточным домиком

РБКвчера в 13:49

Нетаньяху ответил на планы генпрокурора предъявить ему обвинения

RT на русскомвчера в 13:48

Генпрокуратура Израиля предъявила обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху

Эхо Москвывчера в 22:33

Нетаньяху отверг обвинения в коррупции

ТАССвчера в 13:20

Нетаньяху отреагировал на готовящееся обвинение в коррупции

Газета.Ruвчера в 13:25

Генпрокурор Израиля заявил о намерении предъявить обвинения Нетаньяху

РИА Новостивчера в 11:16
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Армия и оружие

Су-30 и F-16 сошлись в воздушном сражении Индии и Пакистана

Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

На салатовой ветке метро произошел сбой

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью остановлено из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына

По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, который США могут помочь реализовать.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Следственный комитет назвал причину гибели группы Дятлова

Обновлено вчера в 19:07
Общество

В России вступает в силу обязательная маркировка сигарет

Маркировка сигарет и папирос становится обязательной в России с 1 марта.
Обновлено вчера в 19:29
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышке Эболы в Конго

Роспотребнадзор просит россиян учитывать информацию о вспышке Эболы в Конго при планировании путешествий, где за две недели погибли тридцать человек, сообщается в пятницу на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве

По предварительным данным, около 23:00 во время оформления ДТП в Гагаринском тоннеле водитель за рулем автомобиля Lexus допустил столкновение со служебным авто ГИБДД.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Директора кладбища в Самаре уволили после инцидента с гробом

Директора кладбища в Самаре уволили, после того как не сумевшая похоронить бывшего мужа женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства области.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие

Армия России в ближайшее время получит ЗРК С-500

Армия России в ближайшее время ожидает поступления новейших зенитных ракетных систем С-500.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Россия в ОБСЕ заявила о завершении интеграции Крыма

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации о завершении интеграции Крыма в политическое, правовое и экономическое пространство России.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе

США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".
Обновлено вчера в 14:48
Политика

Мэр Биробиджана ушел в отставку

Глава Биробиджана Евгений Коростелев по собственному желанию досрочно покинул пост мэра города, передает ТАСС сообщение городской администрации.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Порошенко указал на важность «веры» в становлении Украины-лидера

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для того, чтобы сделать Украину региональным лидером, необходимо "поверить в это".
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Пожар на одном из горящих в Черном море танкеров потушен

Пожар на танкере «Канди», который загорелся в Черном море 21 января, полностью потушен.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Климкин: Россия и Белоруссия произошли от Украины

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Россия и Белоруссия появились, отделившись от Киевской Руси, наследницей которой является Украина.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Российское судно врезалось в мост в Южной Корее, капитан был пьян

Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга

Ранее в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие

SANA: военные США вывезли 50 тонн золота ИГ из Сирии

Армия США на вертолетах вывезла около 50 т золота из Сирии по договоренности с террористическими группировками, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники.
Обновлено вчера в 19:57
Технологии

Страны БРИКС создадут единую платежную систему

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) разрабатывают единую платежную систему под названием BRICS Pay.
Обновлено вчера в 18:55
Политика

Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН

Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.
Обновлено вчера в 16:02
Транспорт

В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер

С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров

Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено 27 февраля в 23:40
Экономика

Венесуэла фактически узаконила продажу и покупку иностранной валюты

Центральный банк Венесуэлы в четверг открыл два первых обменных пункта в Каракасе, где любой желающий может купить и продать иностранную валюту по рыночному курсу.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Абэ заявил, что больше не намерен откладывать перенос авиабазы США

Японское правительство не собирается больше откладывать перенос авиабазы США Футэмма, находящейся в южной части префектуры Окинава, сообщил в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки, информирует агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В Крыму депутата Госдумы облили зеленкой

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению во время приема граждан.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено 27 февраля в 10:53
Хоккей

Игроки НХЛ включили Кучерова в топ-5 лучших хоккеистов лиги

Издание The Athletic провело анонимный опрос среди хоккеистов НХЛ на определение лучшего игрока в текущем сезоне.
Обновлено вчера в 19:14
Политика

Украина договорилась с Россией о квотах на вылов рыбы в Азовском море

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинское госагентство рыбного хозяйства, был подписан протокол украинско-российской комиссии, в котором распределены квоты на вылов рыбы в Азовском море в 2019 году На сайте госагентства отмечается, что протокол был направлен на подпись российской стороне "по дипломатическим каналам".
Обновлено 27 февраля в 18:49
Армия и оружие

Венесуэльским военным обещали $20 тысяч за дезертирство

Обновлено вчера в 23:30
Политика

Порошенко ущипнул мужчину за нос и попал на видео

Президент Украины Петр Порошенко ущипнул за нос жителя Запорожья на встрече с избирателями.
Обновлено вчера в 20:49
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